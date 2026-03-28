Ne morate više pod nož

Magnetski mikroroboti: Nova nada za regeneraciju leđne moždine
Znanstvenici su razvili hibridne meke robote (SCASRs) koji bi mogli preokrenuti sudbinu paraliziranih osoba. Ovi “roboti” su zapravo pametne kapljice sastavljene od matičnih stanica, magnetičkih čestica i silicija. Pomoću oscilirajućeg magnetskog polja, liječnici precizno navode kapljice do mjesta ozljede leđne moždine. Tamo matične stanice potiču regeneraciju živčanog tkiva. Testovi na štakorima pokazali su fascinantne rezultate: životinje s potpuno prekinutom moždinom ponovno su prohodale nakon samo tri tjedna. Ova metoda nudi budućnost u kojoj oštećenja živčanog sustava više neće značiti doživotnu nepokretnost. Nenad Raos za Bug