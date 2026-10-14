Ispadaju van iz ćelija
Zatvorski sustav je prenatrpan: najavili gradnju modularnih zatvora i nova zapošljavanja
Nakon upozorenja Sindikata pravosudne policije da je zatvorski sustav pred kolapsom zbog pretrpanić ćelija i manjka osoblja, ministar pravosuđa Damir Habijan održao je hitan sastanak. Najavio je da država radi na rješavanju problema te da će do proljeća biti dovršeni modularni zatvori u Varaždinu i Lipovici. Planira se gradnja novih objekata u Požegi, Glini, Perušiću i Žažini, uz najavu zapošljavanja novih djelatnika do kraja godine i u idućoj. Sindikat poručuje da su dosegnute krajnje granice te traži brzu realizaciju umjesto dosadašnjih praznih obećanja. HRT