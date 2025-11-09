Zbog novih pravila distribucije strani tisak nestao s kioska - Monitor.hr
Hrvatska — zemlja bez Timesa, ali s poštom na vrijeme

Zbog novih pravila distribucije strani tisak nestao s kioska

Od 1. listopada u Hrvatskoj se više ne mogu kupiti strane novine i časopisi jer su se strani izdavači povukli zbog novih uvjeta distribucije koje provodi Hrvatska pošta. Vlada je distribuciju proglasila uslugom od općeg interesa i subvencionirala je, ali subvencije vrijede samo za domaće nakladnike upisane u hrvatski registar. Stranci bi morali platiti četiri puta više, što su odbili. Ministarstvo kulture tvrdi da traži rješenje, dok međunarodne udruge upozoravaju da mjera ograničava slobodu medija i pristup informacijama. Index


