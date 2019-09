“Ako komercijalne novine – kada ne sisaju državni proračun na poreznu slamku – presudan dio prihoda ostvaruju naplatom oglašavanja, ne znači li to da će iz sadržaja isključiti ne samo sve one teme koje ne zanimaju konkretne oglašivače, nego i one koje neće zainteresirati nijednog potencijalnog među njima, poput problema siromašnih, budući da takvi nisu potrošači i ne spadaju niti u jednu reklamnu ciljanu skupinu? Ako se, konačno, medijski sustav vodi skoro isključivo principom profita, ne znači li to da će logikom konkurencije konstantno pritiskati cijenu rada, smanjujući broj zaposlenih i povećavajući radno opterećenje preostalima: smanjujući, dakle, tematski opseg i dubinu istraživanja izabranih vijesti i povećavajući razinu neinformiranosti cijeloga društva?”, piše Boris Postnikov o stanju medija za Le Monde Diplomatique.