Zlatko Crnčec: Treba ukinuti izravne izbore za predsjednika Republike

Milanović ima više političke sposobnosti od Grabar-Kitarović, ali nema političke sposobnosti potrebne za predsjednika države jer na toj funkciji treba biti netko tko djeluje pomirbeno. Pitanje je koliko je on sebe tijekom godina naučio kontrolirati – komentira Puhovski predsjednički kandidaturu bivšeg premijera. Za Milanovićev slogan Predsjednik s karakterom kaže analitičar da je “više mačo pozicija, a to je bliže desnici nego ljevici. Naglašava ‘zemlju sa stavom’, što je suverenistička pozicija, a to je opet bliže desnici nego ljevici”. N1…