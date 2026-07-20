Ako im uspije i oplodnja, pitanje je - tko je otac?
Znanstvenici iz krvnih stanica uspješno uzgojili rane preteče ljudskih spermija
Novo istraživanje objavljeno u časopisu Cell Stem Cell donosi velik napredak u razumijevanju muške neplodnosti. Znanstvenici su iz reprogramiranih stanica krvi stvorili spermatogonije – rane preteče spermija. Kako bi prebrodili dosadašnje prepreke u razvoju, ljudske zametne stanice povezali su s mišjim potpornim stanicama i presadili ih pod kapsulu bubrega imunodeficijentnih miševa, gdje su dobile idealne uvjete za razvoj. Iako zreli spermiji nisu stvoreni niti je provedena oplodnja, ovaj laboratorijski model omogućuje detaljno proučavanje ranih faza razvoja muških spolnih stanica i otkrivanje genetskih uzroka neplodnosti. Index