Neka prvo osedla svog konja

“Kuščević nije ništa napravio kao ministar. Odlazi kao ministar koji nije ništa napravio i to je sad palo u drugi plan u odnosu na skandale… mi time dajemo sljedeći stav: Bilo tko tko nema pojma, tko ništa ne radi, samo neka ne mulja s nekretninama, je dobar ministar” – rekao je Žarko Puhovski o ministru na odlasku. “Afera je iznikla iz njegove bivše političke karijere, ona je relevantna za njegovu ostavku, međutim nemamo nikakve reference što je on to radio i još uvijek nismo došli do toga da se ministre ocjenjuje po tome što oni rade na svojim pozicijama” – rekao je Ivan Rimac.