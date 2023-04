Iz Malija samo loše vijesti, ali i dobra muzika

Ministrica Obuljen Koržinek pohvalila se izmjenama institucionalnog i zakonodavnog okvira u svom mandatu s novim zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, što je omogućilo sigurnije okruženje hrvatskim kreativcima. U prošloj godini prihodi od streaming servisa na globalnoj razini rasli su za 9%, dok se u Hrvatskoj bilježi porast od čak 43,2%. Iako su izvođači zadovoljni takvim porastom, nisu i raspodjelom ostvarenih prihoda. No, pomak se vidi u prodaji cd-ova i vinila, koji se ponovno proizvode. Ulaže se i u promociju hrvatse glazbe na digitalnim servisima. No, tu je jedini dobitnik Spotify, a njegova kalkulacija je krajnje jednostavna. Za milijun streamova aktualnog hit singla Spotify će isplatiti svega par tisuća eura. To je premali iznos da se zadovolje apetiti autora, izvođača i diskografa. Ravno do dna