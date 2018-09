“Budi svoj” je trenutačno glavni poslovni savjet, može ga se čuti od uredskih sastanaka do dodjela diploma, no koliko je taj savjet dobar svima, koliko “sebe” treba pokazati kolegama i uostalom, kako da mlada osoba bude “svoja” kad još uvijek gradi svoje “ja”, piše BBC. Ni istraživanja baš ne idu posve u korist ove ideje – ljudi koji su unaprijeđeni riskiraju da ne ispune očekivanja ako imaju fiksnu ideju svoje autentične osobnosti, mogu koristiti svoju autentičnost kako bi ostali unutar svoje zone ugode te izgovor da se ne razvijaju, a i nekom mi moglo pasti na pamet da je “biti svoj” sve što trebaju napraviti. Dobar je to savjet, jedino što nije posebno koristan…