Predstavnici Hrvatskih cesta i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation potpisali su u ponedjeljak ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a). Most je prvi dio projekta od četiri faze unutar kojeg će se graditi pristupne ceste, tuneli, dodatni mostovi i vijadukti kao i obilaznica kod grada Stona dužine 8 kilometara, a poboljšat će se i postojeća cesta D414. Sve skupa (most + sve ostalo) košta 526 milijuna eura, od čega Europska unija daje 357 milijuna eura. Svi radovi trebali bi završiti do 2022. godine. Kaže premijer da Hrvatska ovime rješava “strateški pitanje povezanosti ovog dijela Hrvatske s ostatkom zemlje, dobivamo veliki investicijski projekt, imamo konkretnu vidljivost našeg članstva u EU, a otvaramo dugoročna vrata suradnje s Kinom”. Poslovni