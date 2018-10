Alatu Find my Android pristupa se upisivanjem upita ‘find my android’ u Google. Učitat će se prepoznatljivi zemljovid, a Google će pokazati točnu lokaciju vašeg uređaja. Kako biste potražil svoj izgubljeni uređaj, trebat ćete se na Google prijaviti putem računala. Naravno, ako želite poštimati postavke pretrage, uvijek možete otići do stranice Find My Device. Tamo ćete, pored nalaženja lokacije uređaja, moći doslovno natjerati nestali smartfon ili tablet da zvoni punih pet minuta. T-Portal