Upravo je izašao članak The Rate of Return on Everything, 1870–2015. o dugoročnim povratima na investicijske klase, rezultati su uglavnom u skladu s onima koje već neko vrijeme objavljuju Dimson, Marsh, Staunton, najprije u Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns. I onima koji baš ništa ne znaju o ulaganjima bi sada moralo biti jasno zašto npr. Norveški ‘naftni’ fond ulaže 65% imovine u dionice, piše Nenad Bakić na svom blogu Eclectica.