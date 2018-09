Kriza u Argentini: Valuta pala 50%, rješenje – pozajmica MMF-a i štednja

Argentinska valuta pezo u samo jednom danu, 30. kolovoza, deprecirala je za petnaestak posto u odnosu na ostale svjetske valute, a od početka godine više od 50 posto. Argentinski predsjednik Mauricio Macri s Međunarodnim monetarnim fondom dogovara isplatu 50 milijardi dolara vrijednog stand-by aranžmana, uz koji će, kako to ide, ići nove mjere štednje, a al Jazeeera očekuje da će to dovesti do nove recesije i socijalnih nemira. Ovaj tjedan održavaju se ključni pregovori (France 24). Argentina u posljednjih sedamdesetak godina u prosjeku svakog desetljeća zapada u financijske probleme – posljednji put 2002. BBC ima šest infografika koje objašnjavaju argentinsku krizu. T-Portal…