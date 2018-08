Jedan od najpoznatijih španjolskih sportaša Marc Gasol (33), brat Pau Gasola, slobodno vrijeme od NBA obaveza provodi u Sredozemlju sa NGO Proactiva Open Arms spašavajući migrante iz mora. “Nikada neću zaboraviti to dijete koje smo izvukli iz mora. Ja sam otac. Imam djecu. I zamišljam bol oca koji je prisiljen suočiti se s takvim izborom, gdje se sve riskira, i vlastiti život da bi došao do zemlje u kojoj se može živjeti u miru i dostojanstvu.” – kaže Marc Gasol. O svojoj aktivnosti nije namjeravao ništa objavljivati, no: “Ovo je prevažno za reći svijetu – 1.443 ljudi se utopilo ili nestalo ove godine u pokušaju da prijeđu Sredozemno more.” Njegov tvit. Marc i Pau Gasol imaju svoju dobrotvornu Gasol fondaciju za pomoć siromašnijoj djeci.