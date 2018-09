Nacional: Čovjek koji je za Mamića falsificirao SMS-ove radio je i za Milijana Brkića

“Ono što je bit priče oko Karamarka – opće je mišljenje, koje je i potvrdilo Povjerenstvo za sukob interesa, da je on svoju poziciju u ex Vladi koristio u korist Mađara ili pak Rusa, ako je točno da su svjetske silnice bile u tom trenutku tako podijeljene da su Amerikanci zaista tražili da Karamarko ode zbog bliskih odnosa s Mađarima i Rusima. Dapače, tvrdilo se da bi Karamarkovo zagovaranje odustajanja Hrvatske od arbitraže bilo prvi korak k pokušaju Mađara da otkupe još dodatnih 19,8 posto dionica u Ini i time preuzmu apsolutnu kontrolu nad ovom kompanijom. Vraćanje kontrole nad Inom u potpunosti je kompatibilno i s trajnim odstranjivanjem Karamarkovih interesa, bilo političkih, bilo ekonomskih, to je dio istog procesa”, piše Tihana Tomičić. Novi list