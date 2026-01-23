Sjedi, dva

20 godina Bolonje: Trebalo je osigurati modernije, kvalitetnije i brže visoko obrazovanje. Ništa od toga se nije ostvarilo - Monitor.hr
20 godina Bolonje: Trebalo je osigurati modernije, kvalitetnije i brže visoko obrazovanje. Ništa od toga se nije ostvarilo

Kaže povjesničar Neven Budak u podcastu za Ideje: Bolonjski proces proveden je kod nas isključivo formalno, bez suštinske reforme. Glavna pogreška bila je brzopletost kojom su stari programi samo ugurani u nove kalupe kako bi se sačuvala radna mjesta profesora, umjesto da se kurikulumi prilagode studentima. To je rezultiralo pretrpanim studijima koje je gotovo nemoguće završiti u roku. Sustav nije uspio stvoriti prepoznatljive prvostupnike na tržištu rada, dok je mobilnost ostala mrtvo slovo na papiru jer matični fakulteti često ne priznaju ispite položene vani. Umjesto modernizacije, dobili smo trom i neefikasan sustav niske prolaznosti.


19.12.2015. (07:55)

Studirali džabe

Žrtve Bolonjskog procesa – nedostaje im znanja, nitko ih ne želi

Ako već nije propao, Bolonjski proces ozbiljno posrće u provedbi obrazovnog sustava. Tako prvostupnike s tri godine završenog fakulteta ne treba gotovo nitko na hrvatskom tržištu rada i ta im kvalifikacija ne daje prednost pri zapošljavanju u odnosu na one koji su završili samo srednju školu. Još je već problem što i magistri struke, sa završenih pet godina fakulteta, nemaju znanja i vještine potrebne tržištu rada, pa ih poslodavci često moraju dodatno obrazovati i obučavati. T-Portal

25.02.2015. (17:32)

Adio prvostupnici

Ekonomski fakultet u Zagrebu napušta Bolonju

Ekonomski fakultet u Zagrebu odustaje od bolonjskog procesa, umjesto četverogodišnjeg preddiplomskog studija i jednogodišnjeg diplomskog prelazi na integrirani petogodišnji studij. Primjena novog modela počinje od jeseni. Fakultet se na to odlučio jer tržište nije prihvatilo prvostupnike, pa je čak 90% studenata upisivalo diplomsku razinu. Integrirani studij uvest će i Kineziološki fakultet u Zagrebu. Jutarnji