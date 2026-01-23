Sjedi, dva

Kaže povjesničar Neven Budak u podcastu za Ideje: Bolonjski proces proveden je kod nas isključivo formalno, bez suštinske reforme. Glavna pogreška bila je brzopletost kojom su stari programi samo ugurani u nove kalupe kako bi se sačuvala radna mjesta profesora, umjesto da se kurikulumi prilagode studentima. To je rezultiralo pretrpanim studijima koje je gotovo nemoguće završiti u roku. Sustav nije uspio stvoriti prepoznatljive prvostupnike na tržištu rada, dok je mobilnost ostala mrtvo slovo na papiru jer matični fakulteti često ne priznaju ispite položene vani. Umjesto modernizacije, dobili smo trom i neefikasan sustav niske prolaznosti.