Svijet se probudio - ali na krivoj strani povijesti
2025. – godina velikih promjena i kraja iluzija o svjetskom poretku
Prema analizi Darka Polšeka za Ideje, 2025. godina označila je prijelomni trenutak u kojem se raspao dosadašnji liberalni svjetski poredak i obnovio „stari“ model moći utemeljen na sili, cinizmu i interesima velikih sila. Povratak Donalda Trumpa simbolizirao je slom međunarodnih institucija, slabljenje Europe i normalizaciju autoritarnih obrazaca ponašanja. Ratovi, posebno u Ukrajini i na Bliskom istoku, razotkrili su nemoć međunarodnog prava. Europa se našla između ovisnosti i gubitka suverenosti, a globalni optimizam zamijenili su strah, pesimizam i moralna dezorijentacija.