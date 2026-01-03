Ništa nije slučajno, ali je sve glasno
Stajčić: Iza nas je godina tektonskih promjena, snažnih društvenih polarizacija, povratka ideologija i brisanja globalnih obrazaca postavljenih od II. Svjetskog rata
Zoran Stajčić za Ravno do dna donosi pregled 2025. kao godine ubrzane društvene regresije u kojoj su umjetna inteligencija, deregulirane društvene mreže i globalni politički zaokreti pogurali dezinformacije, netrpeljivost i kulturne sukobe u prvi plan. Od Trumpova povratka i Metine promjene moderiranja, preko politizacije Dore i Eurosonga, do zabrana koncerata i napada na kulturne manifestacije u Hrvatskoj, kultura je postala bojište ideologija. AI se pritom afirmirao ne kao rješenje, nego kao novi akcelerator problema – etičkih, društvenih i ekoloških.