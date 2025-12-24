Kronika kaosa i kulturnih dostignuća 2025: od ratova i potresa do Nobela i Oscara - Monitor.hr
Još jedna godina u kojoj smo se smijali, plakali i gledali u ekran

Kronika kaosa i kulturnih dostignuća 2025: od ratova i potresa do Nobela i Oscara

Godina 2025. obilježena je katastrofama, ratovima i klimatskim ekstremima – od potresa u Mjanmaru i Afganistanu do genocida u Darfuru i požara u Kaliforniji (ne spominući posebno Gazu). Politički su se srušile i uhićene brojne vođe, a žene su preuzele čelne pozicije u UN-u, Japanu i Međunarodnom olimpijskom odboru. Kulturna scena donijela je nagrade Nobela, Zlatne arene i knjige Davida Szalaya, Laszla Krasznahorkaia i Omara El Akkada, pratili su se Oscari (s našim nominiranim pobjednikom Cannesa). U fokusu su bili i sport, Eurovizija, olimpijske igre, dok je svijet balansirao između ekonomskih izazova, sukoba i klimatske krize. Darko Polšek za Ideje


Nedjelja (08:00)

Svijet se probudio - ali na krivoj strani povijesti

2025. – godina velikih promjena i kraja iluzija o svjetskom poretku

Prema analizi Darka Polšeka za Ideje, 2025. godina označila je prijelomni trenutak u kojem se raspao dosadašnji liberalni svjetski poredak i obnovio „stari“ model moći utemeljen na sili, cinizmu i interesima velikih sila. Povratak Donalda Trumpa simbolizirao je slom međunarodnih institucija, slabljenje Europe i normalizaciju autoritarnih obrazaca ponašanja. Ratovi, posebno u Ukrajini i na Bliskom istoku, razotkrili su nemoć međunarodnog prava. Europa se našla između ovisnosti i gubitka suverenosti, a globalni optimizam zamijenili su strah, pesimizam i moralna dezorijentacija.

02.01. (20:00)

Znanost ide dalje, ali društvo baš i ne

Što nas čeka u 2025 prema znanstvenicima: Umjetna inteligencija ide korak dalje, kao i medicina

Razvoj umjetne inteligencije nastavlja se te će i dalje jedna od glavnih tema u svijetu znanosti i tehnologije, na polju ekonomije ne bi trebalo biti previše rezova, uz oprez glede inflacije i nestabilnosti na globalnom tržištu. Uzbudljiva će biti godina i na području astronomije, ali i istraživanja potresa, odnosno seizmologije. Korak dalje ide i medicina – već je otkriven lijek koji nakon jednokratnog uzimanja ljude potpuno štiti od zaraze virusom HIV kroz pola godine, a istražuje se uloga u bakterija u stvaranju nekih oblika raka. Znanstvenici i stručnjaci za Index.

01.01. (11:30)

Negdje vatromet i pjesma, negdje tišina

Evo kako se slavila Nova godina

  • Zagreb u novu godinu ušao uz pjesmu, ples i zdravicu, uveo ih Baby Lasagna, Split ušao s “Ništa kontra Splita” u izvedbi Dubioze kolektiv, u Osijeku Prljavo kazalište, u Rijeci Neno Belan i Let 3… (HRT, Index, Dnevnik), Severina u Sarajevu okupila 55.000 ljudi (Index)
  • U Srbiji umjesto slavlja – prosvjedi: 15 minuta tišine i rijeke ljudi diljem Srbije. “Nema Nove, za staru ste nam dužni” (Index), u Beogradu na trgu Haris Džinović remetio tišinu (N1)
  • Slavlje u Sjevernoj Koreji: stadion na Pjongjangu, svi pali u delirij kad se pojavio Kim Jong-un (Dnevnik), u Južnoj Koreji tišina ili smanjeno slavlje na minimum zbog zrakoplovne nesreće (Korea.net)
  • Posla za komunalce: nakon velikog slavlja za doček u centru Zagreba ostala je gomila smeća (Index)
  • Kako se Nova slavila diljem svijeta, počevši u Australiji (BBC), 2025. svanula i u SAD-u (BBC)

