Još jedna godina u kojoj smo se smijali, plakali i gledali u ekran
Kronika kaosa i kulturnih dostignuća 2025: od ratova i potresa do Nobela i Oscara
Godina 2025. obilježena je katastrofama, ratovima i klimatskim ekstremima – od potresa u Mjanmaru i Afganistanu do genocida u Darfuru i požara u Kaliforniji (ne spominući posebno Gazu). Politički su se srušile i uhićene brojne vođe, a žene su preuzele čelne pozicije u UN-u, Japanu i Međunarodnom olimpijskom odboru. Kulturna scena donijela je nagrade Nobela, Zlatne arene i knjige Davida Szalaya, Laszla Krasznahorkaia i Omara El Akkada, pratili su se Oscari (s našim nominiranim pobjednikom Cannesa). U fokusu su bili i sport, Eurovizija, olimpijske igre, dok je svijet balansirao između ekonomskih izazova, sukoba i klimatske krize. Darko Polšek za Ideje