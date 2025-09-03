Napetosti u Venezueli: U noćašnjem napadu SAD-a na navodni krijumčarski brod u međunarodnim vodama ubijeno je 11 osoba, a ako se pita Donalda Trumpa, iza toga stoji Venezuela, točnije njezin čelnik Nicolas Maduro… raste strah od eskalacije (tportal)
HAC objavio natječaj za gradnju treće trake na zaobilaznici od Jankomira do Lučkog, u vrijednosti od 42 milijuna eura (Nacional)
DHMZ: Očekuje nas nešto toplija jesen od prosjeka, ukupna količina oborine će biti na razini prosjeka, ako ne i manja (tportal)
Šibenik postaje epicentar kulture, povijesti i kritičkog promišljanja: Počeo festival Fališ (N1)
Premijer Edi Rama nedavno je najavio ambiciozan plan: želi da Albanija prije kraja ovog desetljeća postane prva zemlja na svijetu bez gotovine (DW)
Idućeg ponedjeljka, 8. rujna, osmoškolci i srednjoškolci vraćaju se u školske klupe nakon skoro tromjesečnih ljetnih praznika, N1 uspoređuje cijene bilježnica i torbi od danas i prije nekoliko godina – ove godine roditelji za jedno dijete trebaju osigurati između 600 i 900 eura kako bi pokrili sve troškove opreme za školu, 2016. to je iznosilo oko 200-400 eura
HDLU u tišini ušminkao sporne preporuke za umjetnike, ali sumnja na pokušaj cenzure ostaje (Faktograf)
Vojna parada u Pekingu pokazala da Putin uživa ekonomsku podršku Kine i Indije, a vojnu Sjeverne Koreje (tportal), analitičari smatraju da je pitanje vremena kada će Kina napasti Tajvan (Index)
Hamasovo ministarstvo: Samo u kolovozu gotovo 200 ljudi umrlo od gladi u Gazi (Index)
Hrvatska je i dalje među zemljama s najvišom godišnjom stopom inflacije. Prema Eurostatu, u kolovozu je iznosila 4,6 posto (0,2 posto više nego u srpnju). Više od toga bilježi samo Estonija s godišnjom stopom od 6,2 posto (Danica)
Novi Dodikov obračun s državom? Narodna skupština Republike Srpske izabrala je novu entitetsku vladu, na čelu s premijerom Savom Minićem. Kao i mnoge druge odluke vrha RS-a i ova je sporna (DW)
Burno u Splitu: Debeljak se pojavio na Gradskom vijeću, zabranjeno mu govoriti (N1)
Veliki uspjeh hrvatskih znanstvenika: razvili metodu koja s 96% preciznosti otkriva granice tumora (N1)
Sve više majki pati od psihičkih problema i preopterećenosti, pokazalo istraživanje – udio majki koje svoje mentalno zdravlje svrstavaju u “loše” ili “vrlo loše” od 2016. godine skočio je za čak 63,6 posto. U SAD-u, uglavnom (A znamo da se sve od tamo može prenijeti i na nas) (Nacional)
Otvoren Festival svjetske književnosti: ‘Je li sve ovo uvertira u paljenje knjiga?’ (tportal)
Oglasio se Belgrade Beer Fest povodom otkazivanja pojedinih izvođača: Svjesni smo trenutne političke i društvene situacije koja je donijela mnogo tenzija i podjela… Izvođači trpe prijetnje, razumijemo i poštujemo odluke onih koji su iz tih razloga otkazali svoj nastup (Ravno do dna)
Trumpov diktatorski šik: Od pozlaćene Bijele kuće do grandioznog preuređenja Washingtona, američki predsjednik pokušava ostaviti arhitektonski trag u glavnom gradu, analitičar: To je demonstracija moći (HRT)
Trump: Izrael pobjeđuje u Gazi, ali gubi PR rat (Index)
Načelnik šibenske policije navodno rekao da neće dopustiti benkovački scenarij u svojem gradu... upućeni izvori kažu kako vjeruju da je val zabrana festivala ekstenzija sukoba Plenkovića i Anušića (Nacional), čak i dio branitelja protiv zabranitelja… Božinović: Nema nikakve razlike u postupanju između različitih policijskih uprava (Index)
Kako će izgledati novi ustroj HNK-a Rijeka na Rujevici nakon što franšiza Black Knight Football Club (BKFC) postane većinski vlasnik, zasad se može samo nagađati… vjeruje se da će otići svi osim Raića Sudara, BKFC inače želi domaće stručnjake ( Sportcom, tportal)
Od jučer zabranjeni TPO trajni lakovi i gelovi za nokte u kozmetici (HRT)
Sunčev osmijeh: Predstavljen portal namijenjen roditeljima djece s razvojnim, emocionalnim i drugim teškoćama (Nacional)
Plenković u Bledu: Srbija je na rubu građanskog rata (N1)
Nezaposlenost u eurozoni i EU marginalno smanjena u srpnju, trend prati i Hrvatska (tportal)
Brodograđevna industrija Split, odnosno splitski škver u vlasništvu Tomislava Debeljaka, samo na ime komunalne naknade duguje Splitu nešto manje od 2 milijuna eura. Premda postoji više ovršnih rješenja, ona su držana u ladici i u cijelom mandatu prethodne gradske vlasti gradonačelnika Ivice Puljka ni u jednom slučaju nije pokrenut postupak prisilne naplate (tportal)
‘Fiume o morte!’ najbolji dokumentarac Vukovar Film Festivala, ‘Treći svijet’ osvojio nagradu publike (Ravno do dna)
Umaški vatrogasci objavili fotografiju intervencije: poskok završio u automobilu… (tportal)
Policija je uhitila ravnatelja osnovne škole koji je često izostajao s posla jer svira u bandu Petra Graše, u evidencijskim listama radnog vremena, sumnja se, neistinito je prikazivao prisustvo na radno mjestu te je time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura (Danica)
Koliko krugova po rotoru možete napraviti u 24 sata? Ekipa YouTube kanala Airborne Entertainment odvozila je 1.891 krug, odnosno 800 km (Autonet)
Xi i Putin protiv Zapada: Žele novi svjetski poredak, Kina ima plan… održan summit Šangajske organizacije za suradnju (ŠOS), najvećeg diplomatskog događaja u Kini (Index)… Putin, Xi i Modi: ujedinjena fronta protiv Zapada? Iz Pekinga se šalju snažni signali (DW)
Danas veliki prosvjed u Srbiji: “Svi smo ispod nadstrešnice“- okupljanje je zakazano za 18:30 sati ispred zgrade starog željezničkog kolodvora u Beogradu (N1)
Marko Vučetić: Predložio bih premijeru i usnulom predsjedniku da si hitno nađu asistenta za kulturu da im objasni što su to metafore. Kultura ne vrijeđa. Kultura može provocirati, ali ta provokacija ima smisao da se društvo razvija (N1)
Potres u Afganistanu: Više od 800 mrtvih i 2800 ozlijeđenih (HRT)
Brod s azbestom Moby Drea mora do sutra napustiti Split (HRT)
Amerika gomila vojsku na Karibima. Nitko ne zna zašto (Index)
Hrvatsko susjedstvo na radaru investitora: Njemački list za gospodarska pitanja Handelsblatt piše o rastućem interesu za nekretnine u Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Turizam, niske cijene i EU perspektiva potiču investicije i razvoj tržišta (DW)
Najavljen prosvjed protiv uvođenja vojnog roka na trgu bana Jelačića. Organizator najavljuje i tužbe (N1)
Ispucali ste godišnji? Evo kako možete dobiti još slobodnih dana: darivanje krvi, plaćeni dopust iz osobnih potreba, selidbe, sistematskog pregleda… (tportal)
Hajduk i Rijeka remizirali u uzbudljivom derbiju na Poljudu 2:2… time su Hajduk i Dinamo izjednačeni na vrhu (Index), podijelili bodove i Lokomotiva i Osijek, 1:1 (Index)
Kineski predsjednik Xi Jinping danas okuplja čelnike Rusije, Indije, Irana i Turske, zajedno s dvadesetak euroazijskih čelnika. Cilj je pokazati kako je u eri američkih carina i geostrateških napetosti moguć drukčiji međunarodni model suradnje, s Kinom u središtu… Pozadinska vijest: Potonuli prihodi ruskog naftnog diva… (Index)
Slučaj Thompsonove terase na susjednom krovu: Sudski vještaci navode da su odgovorne osobe prilikom legalizacije spornih objekata svjesno kršile zakon (Nacional)
Snažno nevrijeme u Zagrebu, burna noć za vatrogasce: Ispumpavanja, požari i srušena stabla (N1)
Organizator festivala u Benkovcu za Index: Kćeri su mi vikali da je kur*a, navijači su urlali ZDS
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 10 milijuna eura sufinancirat će obnovu sustava grijanja za čišći zrak kućanstvima s područja Slavonskog Broda, Siska i Kutine (tportal)
HND osudio zastrašujuće prijetnje Jergoviću: ‘Želi se zastrašiti sve koji progovaraju kritički’ (tportal)
Ljetni val koronavirusa puni ambulante: Zabilježen porast prodaje testova, simptomi su kašalj, povišena temperatura, kod nekih nedostatak zraka, grlobolja, hunjavica… (N1)
Hrvati sve više koriste lijekove za mršavljenje, liječnici upozoravaju kako ne pomažu ukoliko se ne promijene navike: “Nakon prestanka terapije, kilogrami se u većini slučajeva vraćaju” (N1, tportal)
Za 12 dana glasovat će se o zagrebačkom GUP-u, iz Glasa poduzetnika pojašnjavaju što to znači za građane: manje će se graditi, a cijene postojećih kvadrata će porasti… iz Grada kažu kako neće dozvoliti sječu stabala (N1)
Novi pokušaj: Varaždin traži idejno rješenje za uređenje Dravske park šume (Haus)
Norvežani odbijaju plaćati skupe sportske prijenose i okreću se piratstvu (Bug)