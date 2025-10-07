Dvije godine od Hamasova napada: Kako je masakr jednog listopadskog jutra doveo do rata do istrebljenja? “Morali biste razoriti cijelu Gazu i sravniti je sa zemljom da biste istrijebili i iskorijenili Hamas” (tportal)
Hrvatska među najgorim zemljama EU po broju ljudi s fakultetom, cilj na razini cijele EU je da do 2030. godine najmanje 45 posto mladih u dobi od 25 do 34 godine ima završeno visoko obrazovanje, iznad prosjeka po regijama samo Zagreb (Danica)
Tko su nastradali planinari iz Kaštela: Jedan se brat tek oženio, a drugi je trebao uskoro (Jutarnji)
Severe Weather objavio prognozu za zimu. “Sve ukazuje na pravu, staromodnu zimu” (Index)
Zagreb korak bliže novom mostu “Zapadni Jarun”: Kupljene parcele za 450 tisuća eura (tportal)
Nick Cave & The Bad Seeds u kolovozu stižu u pulsku Arenu (24 sata)
Lavina je odnijela život trojice hrvatskih planinara u slovenskim Alpama, pronađena tijela (Jutarnji)
Puhovski: Kao građaninu mi je neugodno zbog niske razine kojom Crkva argumentira – za N1 komentirao reakciju Zagrebačke nadbiskupije o planu uvođenja zdravstvenog odgoja u škole uz Zagrebu
Predsjednica kluba stranke Možemo! u Gradskoj skupštini: Inflacija jede plaće, njihov rast ne prati rast cijena... Subvencije nisu bile puko “dijeljenje novca”, nego amortizer naglih troškova života i instrument održavanja domaće potrošnje (Novosti)
Novi francuski premijer Sébastien Lecornu podnio je danas ostavku samo nekoliko sati nakon što je imenovao svoj novi kabinet, vlada nikako da formira većinu (Index)
Tko je Mario Mandarić, kuhar koji je postao vlasnik žigova “Kult Plave Kamenice”? Od ispisivanja iz škole za kuhara do vlasništva restorana (Index)
Ima li obrane od ruskih dronova? Oružja koja ruše dronove često su višestruko skuplja od samih dronova… (DW)
Irak danas iznenađuje svojim demografskim preporodom. Zemlja koja je nekada bila pod brutalnim režimom Sadama Huseina, a zatim prošla kroz duboke promjene nakon američke invazije iz 2003. godine, sada bilježi impresivan rast stanovništva (Index)
Čak 85 milijuna djece diljem svijeta uopće ne ide u školu (Nacional)
Lavina u Sloveniji. Nestala tri Hrvata, jednog našli mrtvog. Svi su iz Dalmacije (Index), ‘Spuštali su se s Triglava, a onda je njih troje krenulo preko grape‘ (Jutarnji)
HNL: Lokomotiva iznenadila Dinamo i pobijedila 2:1 (tportal), Hajduk pobijedio Vukovar 0:1, Slaven dobio Osijek 2:1 (Index), Gorica izgubila od Rijeke 1:3 (NK Rijeka), Istra dobila Varaždin 1:0 (Novi list), Dinamo i Hajduk bodovno izjednačeni na vrhu
Most slobode ulazi u novu fazu obnove: zamijenit će se ležajevi mosta, uklonit će se stari premazi sa svih čeličnih površina i nanijet će se novi antikorozivni premazi, zamijenit će se odvodnja mosta, uklonit će se asfalt, sanirat će se betonska ploča… (Jutarnji)
Od idućeg tjedna kreće stroga provjera računa, HNB poslao važne upute građanima – Usluga provjere naziva primatelja plaćanja za korisnike besplatna je i provodi se prije potvrde (autorizacije) platne transakcije, javit će vam podudara li se (Poslovni)
Oko 250.000 ljudi u Amsterdamu prosvjedovalo protiv rata u Gazi (Index)
Ekološka aktivistica Greta Thunberg rekla je švedskim vlastima da je podvrgnuta okrutnom postupanju u izraelskom pritvoru nakon što je pritvorena i uklonjena iz flotile koja je prevozila pomoć Gazi, aktivisti tvrde da su je izraelski vojnici vukli za kosu i tjerali da ljubi izraelsku zastavu (tportal)
Trump: Izrael je pristao. Približavamo se kraju ove 3000 godina stare katastrofe (N1)
Pljuskovi, snijeg i olujni vjetrovi: Dijelovi Hrvatske danas su u ‘crvenom’ (Večernji)
Na tportalu provjerili kako posluju domovi za starije: Na skrbi i smještaju okreću milijune
Bitcoin srušio povijesni rekord: prvi put u svojih 17 godina prešao vrijednost od 125.000 dolara (Index)
Treći svijet, film o Haustoru, recenziraju i na Forumu: Autori filma ne pokušavaju do kraja “objasniti” razlaz Rundeka i Sachera – ponavlja se rečenica o “dva različita svijeta”, kao da nam daju do znanja da je to misterij koji treba ostati nerazriješen. I to funkcionira. Jer ono što nas zapravo zanima nije tko je bio u pravu, nego kako su ti svjetovi, barem na trenutak, proizveli nešto što i danas zvuči svježe… Nenad Polimac bio na zagrebačkoj premijeri: Krcata dvorana i skandiranje u Kinoteci. Ovako nešto još nismo doživjeli (Jutarnji)
Salvia: Plenkovićevom šogoru platili smo put na kraj svijeta zbog aviona s kojim nema veze… u Montrealu su s predstavnicima Croatia Airlinesa sudjelovali na preuzimanju najnovijeg zrakoplova domaćeg avioprijevoznika samo zato što se zove Dubrovnik (Index)
Trump želi Nobelovu nagradu. Povjesničar: To je nezamislivo (N1)
Oko 3000 žena godišnje oboli od raka dojke. Ministarstvo najavljuje kraće čekanje na radioterapiju (Nacional)
Taylor Swift i Travis (rodom Hrvat) će imati svadbu “u inozemstvu”. Dali su neki hint da bi moglo biti u… (Index)
Rawönes, belgijski tribute bend Ramonesa svirali u MMC Kugli (Klikaj)
Pobjedu Istre nad Varaždinom rezultatom 1-0 u 9. kolu HNL-a obilježio je rasistički incident, pojedinac koji je vrijeđao tamnoputog igrača identificiran (tportal)
Nuklearna elektrana Zaporižja već deseti dan zaredom isključena je iz ukrajinske električne mreže i radi bez vanjskog napajanja, što stvara sve rizičniju situaciju, upozorili su stručnjaci (Index)
Srbija, Nepal, Peru – Generacija Z protestira širom svijeta: Digitalno povezani, kreativni i odlučni: mladi ljudi širom svijeta protestiraju protiv korupcije, nejednakosti i zloupotrebe moći (DW)
Razbijena velika mreža trgovanja ljudima, žrtve pronađene i u Hrvatskoj – vrbovali i prevozili žene u ranjivim situacijama s područja Kolumbije u Europu, gdje su bile spolno iskorištavane (N1)
Objavljeni detalji nesreće kod Senja: Riječ je o dva bračna para, turistima s Malte, koji su unajmili vozilo za putovanje Hrvatskom (Index)
Došao predsjednik, ministri, župan, gradonačelnik… U Puli otvoren hotel od 85 milijuna eura – Heritage&Resort hotel Monumenti, nastao na temeljima nekadašnje rekonstruirane austrougarske vojarne (tportal)
Preminuo Ivan Balić Cobra (83), poznati hrvatski modni fotograf (tportal)