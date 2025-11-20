Širi se snimka požara u Vjesniku. Na njoj su plamen i svjetiljke koje se kreću (Index), Božinović: Nisu svi bili ni osobe muškog spola, a ni maloljetnici (N1)
Nova akcija USKOK-a: 8 uhićenih, među njima bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić i glavna sestra… slučaj se odnosi na radove na adaptaciji Dnevne bolnice za ovisnosti, odnosno nabave (Index)
Mnogi mediji preuzeli su priču o “sarajevskom safariju”, o tvrdnji da su neki bogataši plaćali da bi ubijali ljude u opkoljenom Sarajevu. Sada su se pojavile sumnje (DW)
MOL i Slovnaft prijavili Janaf Europskoj komisiji: kažu da Janaf iskorištava svoju infrastrukturnu poziciju kako bi nametnuo jednostrane promjene ugovora koji regulira pristup transportu sirove nafte koja nije ruska (tportal)
Prošloga tjedna Vlada je donijela odluku o isplati dividendi kompanija u državnom vlasništvu, tvrtke s liste u proračun će uplatiti 292,3 milijuna eura (najviše HEP)… (tportal)
Zagrebački Advent ove godine donosi dvostruku čaroliju zime kroz dva omiljena mjesta – Advent Ledeni park i Advent Zrinjevac, i to od 26. studenog… bit će tu i reprize Orašara (Nacional)
Uhićena mlađa osoba zbog požara u Vjesniku, neslužbeno: Skupina mladića htjela je na vrh nebodera, ali je naišla na zaključana vrata. Jedan mladić iz skupine u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila (Jutarnji)
Britanski admiral: Mi smo, de facto, već u ratu s Rusijom, a Putin je napravio golemu stratešku grešku misleći da će rat u Ukrajini trajati tri tjedna (Jutarnji), Putin je bio u bolnici, kaže da se radilo o preragama s noćenjem (Index)
Ministar Bačić potvrdio: Dozvole za solare u Zagorju koje su poslužile kao temelj za izvlaštenje zemljišta 400 obitelji su izdane nezakonito (24 sata)
HZJZ:Europski tjedan testiranja na HIV i 7 SPI: Što trebate znati i gdje se možete besplatno i anonimno testirati
Klimtov portret na dražbi prodan za rekordnih 236,4 milijuna dolara (HRT)
Skandal pred finale: Sudac na Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje (Večernji)
Preliminarno je utvrđeno da je kvar protupožarnog sustava omogućio brzo širenje požara, javlja HRT. Očekuje se detaljnija procjena stanja konstrukcije, nakon koje će biti donijeta odluka: obnova ili rušenje (zasad je sigurnije ovo drugo) (tportal),zgrada je izgubila dio nosivosti i još uvijek gori (tportal)
Rat u Ukrajini bez rovova i betonskih utvrda: ovaj je rat prerastao u kaotičan obračun dronova koji su izbrisali klasičnu liniju fronte, pretvorivši prednji pojas u 20-kilometarsku “zonu smrti” u kojoj je logistika gotovo paralizirana. Borba se svodi na male infiltracijske skupine, ogromne gubitke i slabljenje morala, dok ni dubina obrane ni pozadina više nisu sigurne (Večernji)
Europa se sprema za najgori scenarij, uvodi “vojni Schengen”: Novi plan mogao bi ograničiti koliko dugo jedna članica može zadržavati tuđu vojsku (N1)
Velika promjena vremena: Stižu minusi, snijega će biti u nizinama diljem zemlje – najvjerojatnije za vikend (N1)
Rekordna navala na talijanskog glazbenika Jovanottija u Puli: Rasprodane tribine, u prva tri sata prodano više od 70% ukupnog kapaciteta pulske Arene (Ravno do dna), zanimaju vas koncerti? Na Forumu imaju kalendar s većim imenima koji uskoro sviraju kod nas ili u susjedstvu
Laura Gnjatović, jedna od favoritkinja, predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe (Index)
Ponovno se dimi iz izgorenog nebodera Vjesnika, zatvorena ključna prometnica, gužve od 7 ujutro, najkritičnije je na križanju Slavonske avenije i Savske ulice u smjeru zapada (Jutarnji)
Izglasana objava svih dokumenata o Epsteinu (Index)
Google pokrenuo Gemini 3: za razliku od ranijih verzija, novi model već od samog početka podržava nekoliko proizvoda za potrošače i poduzeća koji generiraju prihode, kažu (Index)
Puhovski: Institucija koju Thompson najviše ugrožava je – Katolička crkva, preuzeo je njezinu funkciju (N1)
Sve više starijih osoba (u Njemačkoj) redovito koristi kanabis – često kako bi ublažili tegobe (DW)
Sve veći broj stranaca u lovu na tartufe kod Motovuna prerastao u problem: Lokalni stanovnici govore o kolonama terenskih vozila, glasnoj galami i čoporima pasa koji pretražuju ovu šumu, jedno od rijetkih i najvrednijih staništa skupocjenog bijelog tartufa u Europi (Jutarnji)
Zagreb dobiva svoju prvu Strauss Christmas Gala večer, originalni orkestar Johanna Straussa stiže u Arenu (Muzika)
Vatrogasni zapovjednik: Morali smo povući vatrogasce, nismo uspjeli ugasiti požar do kraja. Sutra će tu biti kaos – Podvožnjak će biti zatvoren, kao i smjer prema istoku, od Savske ulice. To će trajati do daljnjega, nadamo se što kraće (tportal), vatrogasci su u jednom trenu ostali odsječeni. Temperatura je bila preko 1000°C (tportal)
Rekonstrukcija ubojstva u Mostaru: Prvo ju pretukao pa joj pucao u glavu, ona je prije toga trčala ulicama i molila ljude da zovu policiju, dočekao ju je u restoranu u kojem se pokušala sakriti u WC-u (Index)
Hercegovačka influencerica: Svi primijete kad ti nokti izrastu pola centimetra. Primijete ako si dobila 5 kilograma viška. Zaustave te kad si nenašminkana da te upitaju jesi li OK. Stanu, primijete. Zato svi imaju oči. Nitko nije primijetio djevojku koja bježi od muškarca s pištoljem. Usred Mostara… (Index)
Vjesnik: Novinski div krajem 1980-ih imao je gotovo 6000 zaposlenih (HRT)
Jadranka Kosor: Političari bi u Koloni sjećanja trebali prestati davati izjave (N1)
Pao Cloudflare, nije radio niz popularnih servisa i mreža (Index)
Požar Vjesnika vatrogascima dojavio mladić koji živi u neposrednoj blizini: Vidio sam narančasto svjetlo na 15. katu koje se razbuktalo (Index), ekipa N1 snimila izgorjeli prostor, stradala i redakcija radijske postaje Laganini FM (Dnevnik), Porezna za RTL: Izgorjeli su spisi o završenim i ne-aktivnim predmetima
Kolona sjećanja prošla kroz Vukovar, poslane poruke mira, ali ništa bez politike, Turudić: Očekuje se da će biti nađeno još desetine posmrtnih ostataka (Jutarnji, Večernji, HRT, N1, Slobodna)
Obljetnica stradanja Škabrnje: “Nema mira bez pronalaska nestalih” (Index)
Komunikacijski stručnjak Macan: Ako Vučić preuzme United Mediju, mogao bi uređivati i program ove hrvatske TV (N1)
Za kupnju 3. maja Rijeka 1905 stigla jedna ponuda, želi ga preuzeti šibenska tvrtka Iskra Brodogradilišta (tportal)
Obljetnica ‘Baršunaste revolucije’: Tisuće Čeha i Slovaka na ulicama, pale svijeće i traže odlazak Babiša i Fica (Nacional)
U prvih osam mjeseci ove godine u starosnu je mirovinu otišlo oko 24 tisuće radnika, država ubrzala postupak te predujam prve mirovine i rješenja o priznavanju prava stiže već nakon mjesec dana (Poslovni)
Srbija se suočava s ključnim pitanjem u vezi s budućnošću Naftne industrije Srbije (NIS) – nacionalizacija bi mogla izazvati i probleme u odnosima sa Rusijom, puno bolje rješenje bilo bi da pronađe novog partnera za ruske vlasnike (tportal)
Maskirani postavili eksplozivnu napravu u školi kraj Splita i sve snimali, na školi razbijeno staklo, ravnateljica zgrožena (Index)
Predsjednik Milanović zbog bolesti ne ide u Vukovar (tportal)
Bivša premijerka Bangladeša (78) osuđena na smrtnu kaznu- proglasili je krivom za naređivanje smrtonosnog gušenja nereda koji su doveli do njezina pada u ljeto 2024 (N1)
Prva, a posljednja: medicinska sestra kao oslonac sustava: Medicinske sestre drže zdravstveni sustav na životu, ali rijetko imaju priliku odlučivati o njegovoj budućnosti (Savjeti)
Policajac koji je osumnjičen za mučenje dvojice mladića pušten na slobodu (Index)
Trump pozvao republikance u Zastupničkom domu da glasaju za objavu Epsteinovih spisa, što je zaokret u odnosu na njegov raniji stav (Index)
SAD smanjuje carine Švicarskoj, koja se obvezala uložiti 200 milijardi dolara izravno u SAD do 2028. godine (Index)
Po cijenama nekretnina prednjače dva najveća grada, Zagreb i Split, s tim da je Split skuplji iako je u glavnom gradu veća potražnja, vlasnica agencije: “Split više nema prostora za širenje, trend se mijenja” (N1)
Postaje lider oporbe: Potez sa zabranom Thompsona Tomaševića će lansirati za premijerskog kandidata i jedinog pravog protukandidata Plenkoviću (Nacional)
Svaki dan uvezemo 700.000 litara mlijeka, u Hrvatskoj lani proizvedeno oko 477.000 tona svježeg kravljeg mlijeka, što je nešto manje nego godinu ranije (Danica)