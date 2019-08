4 odlične vijesti o šumama

Majuli je najveći riječni otok na svijetu, nalazi se u Indiji i gubi dosta svoje površine zbog poplava i erozije tla. Kako bi to spriječio jedan je čovjek 1979. godine počeo na golom području saditi drveće. Do danas je uzgojio šumu veću od Central parka (koji se proteže na gotovo 3.5 km površine u New Yorku). On se zove Jadav Payeng i ovo je njegova priča.