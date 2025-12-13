AI generirani video: Mačka stvara kaos usred noći - Monitor.hr
Danas (22:00)

Kad algoritam postane maestro (i pet friendly)

AI generirani video: Mačka stvara kaos usred noći

U jeku loših vijesti vezanih uz zloupotrebu AI, željeli smo podijeliti ovaj simpatičan video AI-generirane mačke koja svira instrumente i budi gazdaricu usred noći. Razlog? Čisto zadovoljstvo i smijeh!


01.12. (13:00)

Kad banana postane oružje masovne dezinformacije

Googleov “Nano Banana Pro” pali alarm: superrealistične AI slike prijete povjerenju u fotografije

Nova verzija Google DeepMindova alata, Nano Banana Pro, izazvala je veliku zabrinutost zbog iznimno realističnih AI-generiranih slika koje mogu otežati razlikovanje lažnih vizuala od stvarnih fotografija. Stručnjaci upozoravaju da bi takva tehnologija mogla potkopati vrijednost fotografskih dokaza i olakšati stvaranje deepfakeova te manipulaciju javnim osobama. Korisnici pozivaju na hitnu regulaciju, dok Google ističe strogu politiku zabrane zloupotrebe i navodi da alat ugrađuje vidljive i nevidljive vodene žigove kako bi se povećala sigurnost. Index

30.11. (16:00)

Tralalero tralala all over Internet

Smrt interneta: Kako nas AI zatrpava vlastitim izmišljotinama

Kurzgesagt upozorava da generativna AI proizvodi goleme količine netočnih sadržaja koji sve više kontaminiraju internet. Iako je većina AI-teksta točna, oko 20% su samouvjerene izmišljotine koje se brzo šire i dobivaju lažno vjerodostojne izvore. Problem pogađa i znanost: radovi nastaju uz AI, a neki sadrže skrivene poruke za manipulaciju recenzijama. Kako se modeli treniraju na sve zagađenijem internetu, stvaraju petlju pogrešaka. Novi rad pokazuje da LLM-ovi imaju prirodni plafon kreativnosti – razinu prosječnog amatera – što znači da će mrežu sve više gušiti mediokritetski sadržaj. Index

14.08. (10:00)

Šum koji ne smeta, ali živcira krivotvoritelje

Znanstvenici razvili softver koji kodira vodeni žig u snimku i otkriva AI lažnjake

Znanstvenici sa Sveučilišta Cornell razvili su tehniku “osvjetljenje kodirano šumom” (NCI) koja skriva vodene žigove u prividnom šumu izvora svjetlosti. Ti žigovi nose verziju originalnog videa s vremenskim oznakama, pa se manipulacije otkrivaju usporedbom s kodnim videozapisima. Budući da je žig gotovo nevidljiv i zahtijeva kompleksno lažiranje svjetla u više verzija videa, krivotvoriteljima posao postaje znatno teži. Ipak, autori upozoravaju da će borba protiv realističnih AI lažnjaka biti dugotrajna i sve zahtjevnija. Bug

22.07. (00:00)

Za vašu popodnevnu razonodu

Stilin o Velvet Sundownu: Glazba je postala toliko generička da je AI bend samo posljedica

Riječ je o generičkoj sintezi utjecaja najpopularnijih pravaca pop i rock glazbe od sedamdesetih do danas, od countryja i folka do popa, rocka i psihodelije. Taj je zvuk odjeven u baršunastu, toplu produkciju koja pulsira u pozadini, ne izazivajući gotovo nikakav umjetnički efekt, već samo služeći kao glazbena tapeta aktivnostima koje trenutačno radite, toliko da vam ne remeti raspoloženje i koncentraciju.

No The Velvet Sundown su samo simptom puno šireg problema. Ljudi su se, naime, toliko naviknuli na ulogu glazbe kao tapete za druge aktivnosti da je ona koju stvaraju u ogromnom udjelu postala generička, monotona i neinspirativna te je nepovratno izgubila ulogu možda i najplemenitijeg oblika umjetnosti. Ključnu ulogu u tome, naravno, prije svega imaju najveći streaming servisi i njihovi generički algoritmi, no i tradicionalni mediji preko kojih ljudi konzumiraju glazbu, osobito formatirani radio, na kojemu je pitanje dana kad će The Velvet Sundown zasvirati uz već neku generički duhovitu opasku dežurnog voditelja. Bojan Stilin za tportal

16.07. (15:00)

Prednost ručnom radu

YouTube i Facebook žele stati na kraj kreatorima koji koriste umjetnu inteligenciju i zarađuju na njemu

YouTube je preplavljen neautentičnim sadržajima, koji kompiliraju tuđe radove, a izrađeni su u pravilu uz pomoć alata generativne umjetne inteligencije. Danas je takve video sadržaje lakše izrađivati no što je to ikad bilo, a mnogi su već pronalazili i načine kako ih monetizirati, odnosno kako malo uložiti u stvaranje videa koji će potom moći zarađivati. Ne planiraju ih aktivno uklanjati, ali će ukidanjem monetizacije pokušati demotivirati autore da ih i dalje stvaraju u velikim količinama. S druge strane, u Meti su odlučili od neautentičnog sadržaja “pročistiti” svoj Facebook. Ta društvena mreža također je poznata po beskonačnom dijeljenju “jednih te istih” sadržaja, a u svemu tome originalni se autori izgube i ne mogu doći do ciljane publike. Facebook će tako pojačati mjere za otkrivanje neoriginalnog sadržaja. Bug