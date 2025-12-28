Brainrot internet

Mnogi od njih izgledaju zapanjujuće stvarno i gotovo su nerazlučivi od stvarnih snimaka. Ipak, postoje tragovi po kojima ih možete prepoznati, pa se ne dajte zavarati. Modeli umjetne inteligencije i dalje imaju problema sa složenim sekvencama pokreta. Stoga obratite pozornost na:

neprirodno fleksibilne ruke ili dijelove tijela

pokrete koji naglo prestaju ili su trzavi

ruke ili lica koja kratko trepere ili se deformiraju

ljude koji nakratko nestaju na slici ili nepravilno komuniciraju s objektima.

Pozadine koje ne ostaju stabilne čest su pokazatelj kako iza video uratka stoji umjetna inteligencija. Objekti mijenjaju oblik ili položaj, tekstovi na zidovima postaju hrpa slova ili nisu čitljivi. Izvori svjetlosti također se ponekad mijenjaju na neprirodan način. Neki od znakova su ako koža na licu djeluje preglatko, avalja obratiti pozornost kretanje kose, pogotovo na rubu. Sora2 postavlja animirani vodeni žig u videozapis. No, korisnici ga često uklanjaju, pa imajte to na umu. PC World, tportal