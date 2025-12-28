Brainrot internet
AI smeće preplavljuje YouTube: algoritmi guraju niskokvalitetni sadržaj i milijunske zarade
Novo istraživanje pokazuje da više od 20% YouTube preporuka novim korisnicima čini niskokvalitetni AI sadržaj, tzv. “AI slop”, proizveden isključivo radi pregleda i zarade. Takvi kanali godišnje zarađuju oko 117 milijuna dolara i ukupno imaju 63 milijarde pregleda. Posebno su popularni među djecom i u zemljama poput Španjolske, Indije i Egipta. Iza bizarnih videa stoji globalna industrija koja optimizira sadržaj za algoritme, često uz više savjetnika nego stvarne kreativnosti. The Guardian, Index