Kad te bot u ponoć pošalje u šumu...
AI vam može pomoći kod planiranja putovanja, ali ponesite i kartu i zdrav razum
Umjetna inteligencija, poput alata Trip Notes, nudi brza i kreativna rješenja za putovanja, no zahtijeva oprez. Dok briljira u preporukama ruralnih dragulja poput Vuglec Brega, Kotla ili šetnji uz Dravu, njezina logika ponekad zakaže. U Zagrebu vas tako može poslati na kavu u specialty barove, ali i u noćnu šetnju Maksimirom u 22:45 ili u kultni Alcatraz usred “zelene ture”. Iako nepogrešivo bira klasike poput nacionalnih parkova (neke čak i dvaput), AI ostaje koristan asistent koji ipak treba ljudsku provjeru prije pakiranja kofera. Green