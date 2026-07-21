Ako ste kameru uočili 300 ili 400 metara ranije ne znači da vas je ona već tada "ulovila" - Monitor.hr
Danas (16:00)

Prati ograničenja pa te briga za kamere

Ako ste kameru uočili 300 ili 400 metara ranije ne znači da vas je ona već tada “ulovila”

Suprotno uvriježenom mišljenju, stacionarne kamere ne prate promet stotinama metara unaprijed. One imaju točno određenu zonu mjerenja u kojoj bilježe brzinu i fotografiraju vozilo. Primjerice, jedan od najraširenijih sustava u Europi, GATSO RT4, brzinu mjeri na udaljenosti od približno 10 do 100 metara. Tek kada vozilo uđe u taj raspon, uređaj može evidentirati prekršaj. Jutarnji


Slične vijesti

15.04. (23:00)

Veliki brat je posvuda

Azijski gradovi predvode svjetske ljestvice po broju nadzornih kamera, dominira Kina

S procjenom od jedne kamere na svaka dva stanovnika (Sknyet sustav koji broji 700 milijuna uređaja), kineski model nadzora postaje globalni standard koji ubrzano usvajaju i drugi velegradovi. Od Indije i Rusije do Londona i New Yorka, urbana središta sve intenzivnije integriraju tehnologiju praćenja u svakodnevicu, pretvarajući privatnost u luksuz, a javni prostor u neprekidno nadzirano digitalno okruženje. Sloboda kretanja tako dobiva stalnu, nevidljivu publiku. Mreža 

04.03. (12:00)

Sad kad su ga testirali "na terenu", više nije vojna tajna

Google Home dobio veliko ažuriranje: Gemini sada analizira prijenos uživo s nadzornih kamera

Google je predstavio veliko ažuriranje za Google Home koje donosi niz poboljšanja u svakodnevnom korištenju, uključujući novu značajku Live Search. Ona omogućuje da Gemini u stvarnom vremenu analizira prijenos uživo s nadzornih kamera i odgovara na pitanja o onome što se događa pred kamerom, primjerice ima li automobila u dvorištu. Iako je riječ o korisnoj opciji, dostupna je isključivo uz pretplatu na Google Home Premium Advanced paket od 20 dolara mjesečno, koji zasad nije dostupan u Hrvatskoj. Bug

17.07.2025. (22:00)

Mitovi, legende i tvoja kazna na kućnu adresu

Kamere vrebaju 0-24: nema više „samo da stignem”, snimaju i u oba smjera

Stacionarne kamere za nadzor brzine snimaju 24 sata dnevno i bilježe svako prekoračenje, neovisno o vremenskim uvjetima. U Koprivničko-križevačkoj županiji postavljeno je 26 kućišta, a kamere se rotiraju prema sigurnosnoj procjeni. Gatso RT4 kamere mogu snimiti vozila do 100 metara udaljenosti, iz oba smjera. Uz brzinu, nove kamere detektiraju i korištenje mobitela, nekorištenje pojasa te druge prekršaje. Sigurnosna razlika od 10 km/h ili 10% uzima se u obzir pri mjerenju. Policija poručuje: vozite po propisima, zbog tuđeg, ali i vlastitog života. Index

22.11.2024. (12:00)

Gledaj Da Pravno Reagiraš

Videonadzor na ulazima zgrada – nedoumice oko provedbe GDPR-a

Opća uredba o zaštiti osobni podataka, poznata kao GDPR, na snazi je već šest i pol godina. Ta je uredba, iako unijela brojne promjene u načinu ophođenja s osobnim podacima, nešto na što smo se privikli. Međutim, i dalje postoje broje nedoumice i pitanja o tome kako primijeniti GDPR u stvarnome životu. Na Zgradonačelniku su se dotaknuli pitanja špijunke na stambenim zgradama, koje su dozvoljene same po sebi, no pitanje je tko ima pravo na snimke i obradu podataka, odnosno njihovu objavu: Smisao GDPR-a je da se spriječe zlouporabe. Recimo da imamo zgradu i da troje četvero suvlasnika imaju pristup snimkama, ali svi suvlasnici su odgovorni za tu obradu podataka. Da biste pregledavali snimke na kojima se svatko nalazi, netko se šeće, zadirete u nečiju privatnost, mora biti opravdani razlog za to. Sa svojim podacima možete kako vas volja, ali da biste vi objavili podatke druge osobe, morate imati neku zakonitu svrhu i neku pravnu osnovu…

10.06.2024. (15:00)

Vi koji stalno držite papučicu gasa, sad ste gotovi

Nova prometna kamera: Vidi sve, navodno ne griješi i snima na rekordno visokim brzinama

Poljska tvrtka Vitronic Machine Vision jedna je od vodećih na ovom zanimljivom tržištu čiji je primarni interes obuzdati nestašne vozače. Upravo je poljskoj prometnoj policiji isporučila niz svojih novih uređaja, nazvanih Poliscan, koji jamče izvrsne performanse. U Vitronicu kažu da se njihove snimke ne mogu oboriti na sudu, odnosno da su svi aparati atestirani i precizni. Drugo, s kućištem koje podsjeća na stup, kamere snimaju u svim smjerovima, a jedan mjerni sustav prati nekoliko prometnih traka. Kamere mogu detektirati promet koji se približava i koji se udaljava, snimiti vozila koja se kreću jedno iz drugoga. Sve to osigurava besprijekorno snimanje prekršaja, čak i u gustom prometu. Vitronic svoj novi uređaj prodaje u tri konfiguracije, kao stup s nizom kamera, na tronošcu ili u kućištu koje podsjeća na stražnji dio kamp kućice. Revija HAK

29.09.2023. (16:00)

Nema više "ispod radara"

Testirali nove kamere koje prate ubrzanje i nakon što vozilo prođe pored njih

Na cestama su nedavno testirane pametne kamere koje mogu prepoznati vozače automobila koji ispred policijskih radara usporavaju ili nakon radara ubrzavaju. Kako navodi TopGear, s obje strane fiksne kamere za brzinu nalaze se mobilni radari. Jedan radar nalazi se par stotina metara ispred fiksne kamere kako bi detektirao vozače koji koče, dok drugi mobilni radar – koji se ponekad nalazi više od kilometra udaljen od kamere – hvata one vozače koji ponovno ubrzaju nakon što prođu. Nakon uspješnog pilot programa, pametne kamere ‘protiv kočenja‘ sada su službeno puštene u upotrebu. Poslovni

12.10.2019. (00:00)

Kamera kreni! (ton ne mora)

Veliki brat nadgleda Zagreb sa 570 kamera

Desetak operativnih djelatnika nadgleda prometnice i prati negativne društvene pojave te reagira u skladu sa zakonom. Nadzorne kamere izuzimaju 4 fotografije prekršaja, a iz njih se kreira obavijest o počinjenom prekršaju koja se naknadno dostavi stranci. HRT