Prati ograničenja pa te briga za kamere
Ako ste kameru uočili 300 ili 400 metara ranije ne znači da vas je ona već tada “ulovila”
Suprotno uvriježenom mišljenju, stacionarne kamere ne prate promet stotinama metara unaprijed. One imaju točno određenu zonu mjerenja u kojoj bilježe brzinu i fotografiraju vozilo. Primjerice, jedan od najraširenijih sustava u Europi, GATSO RT4, brzinu mjeri na udaljenosti od približno 10 do 100 metara. Tek kada vozilo uđe u taj raspon, uređaj može evidentirati prekršaj. Jutarnji