Amazon molly: aseksualna riba koja opstaje zahvaljujući genetskom "popravku" DNK
Danas (08:00)

Majstorica kloniranja koja već sto tisuća godina prkosi evoluciji

Amazon molly: aseksualna riba koja opstaje zahvaljujući genetskom “popravku” DNK

Amazon molly je mala slatkovodna riba iz Meksika i Teksasa čije su jedinke sve ženke i razmnožavaju se kloniranjem. Iako evolucijska teorija predviđa da bi takve vrste zbog nedostatka genetske raznolikosti brzo izumrle, ova riba postoji već oko 100.000 godina. Novo istraživanje pokazuje da uspijeva zahvaljujući procesu zvanom konverzija gena, koji popravlja ili uklanja štetne mutacije u DNK. Mužjak (srodne vrste) i dalje mora “oploditi” jajnu stanicu spermom, ali se njegov DNK ne prenosi, već to pokrene reprodukciju – jajna stanica se počinje razvijati sama i nastaje genetski identična kopija majke. Taj mehanizam stvara genetske promjene slične onima koje nastaju spolnim razmnožavanjem, omogućujući vrsti da opstane i evoluira. Otkriće bi moglo pomoći u razumijevanju drugih aseksualnih vrsta, ali i bolesti poput raka. Nat Geo


23.11.2024. (07:00)

Isti ćuko

Britanska klinika nudi uslugu kloniranja vašeg preminulog kućnog ljubimca

Prva britanska komercijalna klinika za kloniranje daje ljudima priliku da ponovno stvore svoju omiljenu životinju. Ali dok laboratorij može prikupiti uzorke DNK, stvarni znanstveni proces kloniranja mora se obaviti u Sjedinjenim Državama. No, to nije prva takva u svijetu. Jednom kada vaš ljubimac ugine, imate pet dana unutar kojih morate dobiti DNK sačuvan za kloniranje. Sve što treba za kloniranje životinje je 6 milimetara površine kože. Uzorak je zamrznut na -196 stupnjeva Celzija . Ako klijenti odluče nastaviti s procesom, stvarno kloniranje obavlja se u inozemstvu zbog pravnih razloga. HRT

21.11.2024. (15:00)

Ako baš morate, klonirajte radije nekog biljojeda

Jurski park iz epruvete: zašto još nismo klonirali T-rexa?

Iako je genetski inženjering značajno napredovao u zadnjih tri desetljeća, oživljavanje dinosaura i dalje ostaje znanstvena fantastika, ali to ne umanjuje vječnu fascinaciju tim davnim vladarima Zemlje. Psiholozi kažu da fascinacija dinosaurima leži u jedinstvenoj kombinaciji njihove veličine, snage i misterije. Dok nam fosili služe kao poveznica s davnim svijetom, dinosauri su istodobno i stvarni (jer imamo pouzdane dokaze da su zaista živjeli) i bajkovito mitski. Premda je tehnologija kloniranja od ovce Dolly napredovala u svakom smislu, rekonstrukcija genoma dinosaura pronađenih u jantaru i dalje je teško provediva, jer DNK ipak ne može preživjeti fosilizaciju. Opširnije Igor Berecki za Bug.

22.02.2022. (23:00)

Sve na broju

Ostavština klonirane ovce: 25 godina Dolly

Prije točno 25 godina svijet je šokirala vijest o prvom kloniranom odraslom sisavcu. DW piše o ostavštini najpoznatije ovce: Strahovanja da će ovo otkriće potaknuti masovno kloniranje ljudi se nisu obistinila. No to ne znači da se kloniranje ne provodi. Posebno u komercijalnom sektoru kod životinja sa specijalnim odlikama poput trkaćih konja. Neki žele klonirati voljenog psa i za to su spremni potrošiti i do 50.000 dolara. Znanstveno (i komercijalno) gledano je od kloniranja zanimljivija metoda molekularnih škara kojom je moguće promijeniti stanični gen i tako povećati otpornost prema nekim bolestima.

20.03.2019. (15:46)

Kinezi klonirali policijskog psa kako bi skratili vrijeme i troškove obuke

24.01.2019. (19:30)

Učenje na namjernim greškama

Kinezi klonirali genetski izmijenjenog majmuna

Kineski znanstvenici od jednog su genetski izmijenjenog makakija napravili pet klonova sklonih određenim bolestima, što bi trebalo olakšati istraživanja ovih bolesti kod čovjeka. Riječ je o poremećajima cirkadijskog ritma koje se dovodi u vezu s problemima sa spavanjem, depresijom i Alzheimerovom bolešću. To je prvi put da je za potrebe biomedicinskog istraživanja genetski izmijenjeni majmun bio izvor za više klonova. Newsweek / Slobodna
06.04.2018. (22:31)

DlakoPark

Zoološki vrt s izumrlim vrstama – sve vjerojatniji

Kloniranje životinja postaje sve uobičajenije, a uskoro bismo mogli vidjeti i kloniranje izumrlih životinjskih vrsta, piše BBC o mogućnosti otvaranja zooloških vrtova s izumrlim životinjama. Glavna prepreka nisu znanstveni problemi, jer su znanstvenici već uspjeli klonirati neke životinje poput indijskog bizona i bantenga, goveda iz jugoistočne Azije, nego novac i politika, odnosno etička pitanja. Science ima čak i članak o tome kako bi kloniranje moglo promijeniti turizam do 2070. godine.

25.01.2018. (19:53)

Rođak se poduplo

Znanstvenici prvi put klonirali dva majmuna

Kineski znanstvenici klonirali su dva majmuna koristeći tehniku kojom bi se moglo stvoriti stotine identičnih primata, a moguće i identična ljudska bića. Koristeći istu metodu kojom je stvorena ovca Dolly, znanstvenici su izvijestili kako bi mogli stvoriti genetski iste majmune koje bi koristili pri istraživanju ljudskih bolesti. Ovdje njihov izvještaj, ovdje video kloniranih majmunčića, ovdje fotografije. Newsweek

24.11.2017. (09:09)

Pokazale kosti

Studija: Artroza ovce Dolly nema veze s njezinim kloniranjem

Dolly, klonirana ovca koja je došla na svijet 1996., prije 20 godina, oboljela je od teške artroze koljena kad je imala pet i po godina, a uginula je od plućne bolesti u šestoj godini, što je polovina očekivanog životnog vijeka njezine pasmine Finn-Dorset. Njena artroza i preuranjena smrt potaknuli su veliku zabrinutost zbog zdravstvenih rizika kloniranja. No sada je izašla studija koja tvrdi da artroza nije posljedica kloniranja. HRT, BBC

22.12.2016. (22:09)

Ministar zdravlja

Potomstvo nastalo spolnim putem zdravije od kloniranog potomstva

Organizmi koji se mogu klonirati svejedno se razmnožavaju spolnim putem, iako je to način koji oduzima više i vremena i energije, a zahtijeva i partnera, zato što su potomci koji su nastali spolnim putem otporniji na infekcije od potomstva nastalog kloniranjem. Znanstvenici s University of Stirling proučavali su vodene buhe, koje se mogu razmožavati i kloniranjem, i spolnim putem, te su uspoređivali kćeri iste majke nastale kloniranjem i spolnim putem, pa utvrdili da je potomstvo začeto spolnim putem bilo rjeđe bolesno od potomstva nastalog kloniranjem. Phys.org