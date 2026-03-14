Majstorica kloniranja koja već sto tisuća godina prkosi evoluciji

Amazon molly je mala slatkovodna riba iz Meksika i Teksasa čije su jedinke sve ženke i razmnožavaju se kloniranjem. Iako evolucijska teorija predviđa da bi takve vrste zbog nedostatka genetske raznolikosti brzo izumrle, ova riba postoji već oko 100.000 godina. Novo istraživanje pokazuje da uspijeva zahvaljujući procesu zvanom konverzija gena, koji popravlja ili uklanja štetne mutacije u DNK. Mužjak (srodne vrste) i dalje mora “oploditi” jajnu stanicu spermom, ali se njegov DNK ne prenosi, već to pokrene reprodukciju – jajna stanica se počinje razvijati sama i nastaje genetski identična kopija majke. Taj mehanizam stvara genetske promjene slične onima koje nastaju spolnim razmnožavanjem, omogućujući vrsti da opstane i evoluira. Otkriće bi moglo pomoći u razumijevanju drugih aseksualnih vrsta, ali i bolesti poput raka. Nat Geo