Tko preživi, pričat će

“Život na cruiseru izgleda isto kao da živite u nekom manjem gradu. Brodovi su pretežno u lukama od 7 ujutro do 18 sati, ponekad ostajemo u luci i 24 sata. Svaki član posade ima vremena sići s broda i upoznati se s gradom. Obišao sam većinu zemalja i sve kontinente izuzev Arktika. Oduševio me Japan, najdraže otočje su mi Havaji, a bez premca mi je Sidney”, govori u razgovoru za Pun kufer Igor Benković koji već 11 godina radi na kruzerima, a trenutačno za kompaniju Royal Caribbean International, koja ima i najveći brod na svijetu, Harmony of the Seas, na kojemu ima mjesta za 6200 putnika i 2400 članova posade.