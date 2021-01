Što fali Steveu Buscemiju?

Pramenove radim otprilike svakih 6-8 tjedana, nokte svaka 3 do 4 tjedna. Kratka pauza za pozdrav svim ženama koje će reć “ja to sve sama” ili “ja nisam toliko opterećena izgledom” ili “ja sam prirodnija i bolja od tebe” – to je sve super. Meni je lijepo ovako – ako si sama lakiram nokte ofarbat ću prst, stol, zid i pisanice za sljedeći Uskrs, pramenove izvuć ne znam (bez da izgledam kao da sam se uredila za Sandijev spot 1996.) – moji nokti, moji novci, moji pramenovci. (Znam da je ovo treš, ne morate mi javljat). Uvijek kad čitam Andreu Andrassy imam osjećaj da sve to govori brzo u diktafon i onda daje nekom da to pretipka. Taj tijek misli bi se značajno usporio i izmijenio pisanjem na tasturi, kako god brza bila. Kolumu završava sa: (Oćeš prestat bit treš? NE). I nemoj. Možda je treš, al ima dobru poruku, pročitajte, žene pogotovo.