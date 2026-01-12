Stres je stalan, terapija privremena

Novi pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača izazvao je pravu pomutnju među liječnicima i pacijentima. Stupio je na snagu početkom svibnja i donio velike promjene u evidentiranju zdravstvene sposobnosti vozača za upravljanje motornim vozilima. Neki pacijenti navodno i odustaju od terapije zbog toga. To se odnosi na one koji povremeno koriste lijekove za smirenje poput Xanaxa, Normabela ili Apaurina. Djelatne tvari tih lijekova, naime, u novom su pravilniku na popisu onih koje “značajno utječu na spoosbnost upravljanja vozilima”. Zbog toga se strahuje kako bi pacijenti u potrazi za takvim lijekovima mogli posegnuti za crnim tržištem. Da je to tržište itekako živo, svjedoče dva posljednja slučaja u kojima su carinici na granici sa Srbijom početkom lipnja spriječili krijumčarenje 930.000 tableta, uglavnom antipsihotika, anksiolitika, hipnotika… Danica