Stres je stalan, terapija privremena
Anksiolitici najtraženiji lijekovi na recept u Hrvatskoj
U 2024. u Hrvatskoj je izdano gotovo 60,4 milijuna recepata, a najčešće su propisivani anksiolitici – čak 4,5 milijuna. Slijede lijekovi za krvni tlak i masnoće u krvi. Liječnici upozoravaju da građani zbog kroničnog stresa i nedostatka vremena posežu za “brzim rješenjima”, iako bi se anksiolitici trebali koristiti kratkotrajno. Dugotrajna uporaba nosi rizik ovisnosti i kognitivnih poremećaja. Struka ističe i da se u Hrvatskoj ti lijekovi propisuju višestruko češće nego u skandinavskim zemljama. N1