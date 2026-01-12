Anksiolitici najtraženiji lijekovi na recept u Hrvatskoj - Monitor.hr
Stres je stalan, terapija privremena

Anksiolitici najtraženiji lijekovi na recept u Hrvatskoj

U 2024. u Hrvatskoj je izdano gotovo 60,4 milijuna recepata, a najčešće su propisivani anksiolitici – čak 4,5 milijuna. Slijede lijekovi za krvni tlak i masnoće u krvi. Liječnici upozoravaju da građani zbog kroničnog stresa i nedostatka vremena posežu za “brzim rješenjima”, iako bi se anksiolitici trebali koristiti kratkotrajno. Dugotrajna uporaba nosi rizik ovisnosti i kognitivnih poremećaja. Struka ističe i da se u Hrvatskoj ti lijekovi propisuju višestruko češće nego u skandinavskim zemljama. N1


Slične vijesti

02.12.2025. (19:00)

Partnerstvo s kojim nema razlaza

Kako lijekovi reprogramiraju naš crijevni „firmware“

Estonska studija otkriva da crijevni mikrobiom funkcionira kao osjetljiv biokemijski sustav koji pamti sve lijekove koje uzmemo. Ne samo antibiotici, nego i PPI, antidepresivi, beta-blokatori, steroidi i drugi mogu trajno promijeniti sastav crijevne flore, što utječe na imunitet, metabolizam i učinkovitost terapija. Bakterije neke lijekove čak deaktiviraju prije nego djeluju. Budućnost ide prema personaliziranoj farmakologiji temeljenoj na analizi mikrobioma, dok se danas oporavak najviše može poduprijeti prehranom bogatom vlaknima i fermentiranim namirnicama. Igor Berecki za Bug

16.09.2025. (20:00)

Kad te ne sruši starost, srušit će te tableta

Padovi postaju smrtonosniji: lijekovi i krhkost starijih u fokusu

Smrtnost nakon padova u starijoj dobi raste zbog kombinacije duljeg života s krhkošću i multimorbiditetom te lijekova koji povećavaju rizik od nesigurnog hoda i pospanosti. Povijesno su padovi bili podcijenjeni na smrtovnicama, pa današnji porast djelomično odražava i preciznije statistike. Rizične skupine lijekova uključuju benzodiazepine, opioide, sedirajuće antidepresive i kombinacije koje aditivno pojačavaju nestabilnost. Stručnjaci naglašavaju „depreskribiranje“ i nefarmakološke metode poput kognitivno-bihevioralne terapije, vježbanja i uređenja doma. Prevencija često počinje na receptu — redovitom provjerom i prilagodbom terapije. tportal

02.09.2025. (16:00)

Morfij u penziju, Japan šalje novu kolegicu na smjenu

Japanci osmislili analgetik koji ne izaziva ovisnost

Znanstvenici sa Sveučilišta u Kyotu razvili su analgetik ADRIANA, prvi oralni lijek koji selektivno blokira α2B-adreno receptore. Time povećava razinu noradrenalina u leđnoj moždini i aktivira prirodne mehanizme suzbijanja boli, bez rizika od ovisnosti, sedacije ili kardiovaskularnih komplikacija. Klinička ispitivanja na pacijentima i dobrovoljcima pokazala su snažan učinak i dobru podnošljivost. Ako se potvrdi u velikim studijama, ADRIANA bi mogla znatno smanjiti uporabu opioida i otvoriti novo poglavlje u sigurnom liječenju akutne i kronične boli. Bug

18.08.2025. (01:00)

Pravopisne greške na recept

Fake-lijekovi su globalni problem: svaki deseti lijek je falsifikat, bez jamstva da ima zdravstvenu korist

U nekim slučajevima sastojci ovih proizvoda mogu biti jednostavno nedjelotvorni. Također, mogu se pojaviti nuspojave ili novi zdravstveni problemi. Najčešćee se nabavljaju preko interneta, od nelicenciranih i neprovjerenih online-trgovina. Online proizvodi izgledaju autentično, ali pri isporuci na ambalaži se često može uočiti pravopisne greške ili su netočni podaci o sastojcima. U Europskoj uniji obavezne su sigurnosne oznake za lijekove, uključujući standarde za označavanje. Tijekom višemjesečne operacije 2023. godine, gotovo 1.300 osoba je optuženo za kaznena djela povezana s trgovinom falsificiranim i zloupotrijebljenim lijekovima te dopingom. Zaplijenjena je roba i sirovina u vrijednosti od 64 milijuna eura. DW

02.07.2025. (14:00)

Tableta, pa bolnica… ili groblje?

Porast ozbiljnih nuspojava: prijavljen 81 smrtni slučaj povezan s lijekovima

U 2024. godini u Hrvatskoj je prijavljeno oko 3600 sumnji na nuspojave lijekova, uključujući 141 prijavu za cjepiva, većinom s blagim simptomima. Ozbiljnih slučajeva bilo je 1678, od čega je 81 imao smrtni ishod — 14 % više nego godinu ranije. Hospitalizirano je 386 osoba, a kod 31 pacijenta nastupila je invalidnost. Najteže nuspojave najčešće su bile povezane s lijekovima za karcinome i imunološke bolesti, no često je teško utvrditi je li lijek ili sama bolest uzrokovala smrt. Većina nuspojava bila je blaga i prolazna. Danica

09.06.2025. (10:00)

Kad tableta nije samo protiv bolova, nego i protiv zabune

Ibuprofen ili paracetamol? Upala odlučuje

Ibuprofen ima analgetski (protiv bolova), antipiretski (snižava temperaturu) i protuupalni učinak. Paracetamol ima analgetski i antipiretski učinak, ali je slab inhibitor ciklooksigenaze u perifernim tkivima te nema značajno protuupalno djelovanje. Ibuprofen se preporučuje za ublažavanje bolova kao što su reumatska i mišićna bol, zubobolja, glavobolja i menstrualni bolovi te općenito prilikom jačih bolova praćenih upalom. Paracetamol se češće preporučuje prilikom blaže do umjerene boli koja nije praćena upalom. I djeca i odrasli ibuprofen bi trebali uzimati uz obrok ili s dosta tekućine da bi se izbjegle probavne smetnje.  Tablete nije preporučljivo piti na prazan želudac niti ih kombinirati s alkoholom. tportal

29.05.2025. (12:00)

Lijek koji radi protiv bolova – i protiv svojih saveznika

Novo lice starog lijeka: paracetamol i tajna receptora boli

Novo istraživanje Sveučilišta u Indiani otkriva da paracetamol djeluje suprotno od dosadašnjih pretpostavki – umjesto da pojačava “prirodne” kemikalije koje smanjuju bol, on zapravo blokira enzim koji stvara endokanabinoid 2-AG, čime smanjuje bol. Ovo mijenja dosadašnje razumijevanje o učinku lijeka koji koristi više od 60 milijuna Amerikanaca tjedno. Buduća istraživanja trebala bi otkriti djeluju li i drugi analgetici poput ibuprofena i aspirina na sličan način. Bug

27.08.2024. (18:00)

Zato jedu kerefeke

Gotovo 50% pacijenata ne drži se terapije i ne uzima lijekove

U Hrvatskoj je lani na lijekove na recept potrošeno oko 670 milijuna eura, gotovo 10% više nego u 2022. godini. Znatan dio tih lijekova propadne jer se, prema procjenama Svjetske zdravstene organizacije, gotovo 50% pacijenata ne drži propisane terapije, odnosno ne uzima lijekove. Neiskorišteni lijekovi tako se bacaju, ishod liječenja za pacijenta je lošiji, a troškovi za državu sve veći. HRT

24.06.2024. (18:00)

Komoditet ispred zdravlja

Liječnici mogu zabraniti vožnju onima koji piju tablete protiv glavobolje, pacijenti već posežu za lijekovima na crnom tržištu

Novi pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača izazvao je pravu pomutnju među liječnicima i pacijentima. Stupio je na snagu početkom svibnja i donio velike promjene u evidentiranju zdravstvene sposobnosti vozača za upravljanje motornim vozilima. Neki pacijenti navodno i odustaju od terapije zbog toga. To se odnosi na one koji povremeno koriste lijekove za smirenje poput Xanaxa, Normabela ili Apaurina. Djelatne tvari tih lijekova, naime, u novom su pravilniku na popisu onih koje “značajno utječu na spoosbnost upravljanja vozilima”. Zbog toga se strahuje kako bi pacijenti u potrazi za takvim lijekovima mogli posegnuti za crnim tržištem. Da je to tržište itekako živo, svjedoče dva posljednja slučaja u kojima su carinici na granici sa Srbijom početkom lipnja spriječili krijumčarenje 930.000 tableta, uglavnom antipsihotika, anksiolitika, hipnotika… Danica

28.01.2024. (08:00)

Nije svaka hrana - hrana

Na tržištu kolaju brojni krivotvoreni lijekovi, prodaju se pod dodatke prehrani za rast mišića i erekciju

Nabildani mišići nisu uvijek samo rezultat svakodnevnoga višesatnog vježbanja u teretani, često njihovu obujmu i snazi pridonosi i konzumacija dodataka prehrani koji su – krivotvoreni i nedopušteni. Riječ je o sildenafil citratima ili njihovim derivatima, lijekovima koji služe za liječenje plućne arterijske hipertenzije i muške erekcijske disfunkcije. Oni se nalaze i u dijetetskim dodacima prehrani te čak i u preparatima instant-kave. Smatra se da je tržište krivotvorenih lijekova veće od tržišta droge, a u Interpolovoj operaciji Pangea protiv prodaje krivotvorenih lijekova otkriveno je čak 48 posto krivotvorina za poboljšavanje erekcije. Lider