Danas (18:00)

Kad te ne sruši starost, srušit će te tableta

Padovi postaju smrtonosniji: lijekovi i krhkost starijih u fokusu

Smrtnost nakon padova u starijoj dobi raste zbog kombinacije duljeg života s krhkošću i multimorbiditetom te lijekova koji povećavaju rizik od nesigurnog hoda i pospanosti. Povijesno su padovi bili podcijenjeni na smrtovnicama, pa današnji porast djelomično odražava i preciznije statistike. Rizične skupine lijekova uključuju benzodiazepine, opioide, sedirajuće antidepresive i kombinacije koje aditivno pojačavaju nestabilnost. Stručnjaci naglašavaju „depreskribiranje“ i nefarmakološke metode poput kognitivno-bihevioralne terapije, vježbanja i uređenja doma. Prevencija često počinje na receptu — redovitom provjerom i prilagodbom terapije. tportal


02.09. (14:00)

Morfij u penziju, Japan šalje novu kolegicu na smjenu

Japanci osmislili analgetik koji ne izaziva ovisnost

Znanstvenici sa Sveučilišta u Kyotu razvili su analgetik ADRIANA, prvi oralni lijek koji selektivno blokira α2B-adreno receptore. Time povećava razinu noradrenalina u leđnoj moždini i aktivira prirodne mehanizme suzbijanja boli, bez rizika od ovisnosti, sedacije ili kardiovaskularnih komplikacija. Klinička ispitivanja na pacijentima i dobrovoljcima pokazala su snažan učinak i dobru podnošljivost. Ako se potvrdi u velikim studijama, ADRIANA bi mogla znatno smanjiti uporabu opioida i otvoriti novo poglavlje u sigurnom liječenju akutne i kronične boli. Bug

18.08. (01:00)

Pravopisne greške na recept

Fake-lijekovi su globalni problem: svaki deseti lijek je falsifikat, bez jamstva da ima zdravstvenu korist

U nekim slučajevima sastojci ovih proizvoda mogu biti jednostavno nedjelotvorni. Također, mogu se pojaviti nuspojave ili novi zdravstveni problemi. Najčešćee se nabavljaju preko interneta, od nelicenciranih i neprovjerenih online-trgovina. Online proizvodi izgledaju autentično, ali pri isporuci na ambalaži se često može uočiti pravopisne greške ili su netočni podaci o sastojcima. U Europskoj uniji obavezne su sigurnosne oznake za lijekove, uključujući standarde za označavanje. Tijekom višemjesečne operacije 2023. godine, gotovo 1.300 osoba je optuženo za kaznena djela povezana s trgovinom falsificiranim i zloupotrijebljenim lijekovima te dopingom. Zaplijenjena je roba i sirovina u vrijednosti od 64 milijuna eura. DW

02.07. (14:00)

Tableta, pa bolnica… ili groblje?

Porast ozbiljnih nuspojava: prijavljen 81 smrtni slučaj povezan s lijekovima

U 2024. godini u Hrvatskoj je prijavljeno oko 3600 sumnji na nuspojave lijekova, uključujući 141 prijavu za cjepiva, većinom s blagim simptomima. Ozbiljnih slučajeva bilo je 1678, od čega je 81 imao smrtni ishod — 14 % više nego godinu ranije. Hospitalizirano je 386 osoba, a kod 31 pacijenta nastupila je invalidnost. Najteže nuspojave najčešće su bile povezane s lijekovima za karcinome i imunološke bolesti, no često je teško utvrditi je li lijek ili sama bolest uzrokovala smrt. Većina nuspojava bila je blaga i prolazna. Danica

09.06. (10:00)

Kad tableta nije samo protiv bolova, nego i protiv zabune

Ibuprofen ili paracetamol? Upala odlučuje

Ibuprofen ima analgetski (protiv bolova), antipiretski (snižava temperaturu) i protuupalni učinak. Paracetamol ima analgetski i antipiretski učinak, ali je slab inhibitor ciklooksigenaze u perifernim tkivima te nema značajno protuupalno djelovanje. Ibuprofen se preporučuje za ublažavanje bolova kao što su reumatska i mišićna bol, zubobolja, glavobolja i menstrualni bolovi te općenito prilikom jačih bolova praćenih upalom. Paracetamol se češće preporučuje prilikom blaže do umjerene boli koja nije praćena upalom. I djeca i odrasli ibuprofen bi trebali uzimati uz obrok ili s dosta tekućine da bi se izbjegle probavne smetnje.  Tablete nije preporučljivo piti na prazan želudac niti ih kombinirati s alkoholom. tportal

29.05. (12:00)

Lijek koji radi protiv bolova – i protiv svojih saveznika

Novo lice starog lijeka: paracetamol i tajna receptora boli

Novo istraživanje Sveučilišta u Indiani otkriva da paracetamol djeluje suprotno od dosadašnjih pretpostavki – umjesto da pojačava “prirodne” kemikalije koje smanjuju bol, on zapravo blokira enzim koji stvara endokanabinoid 2-AG, čime smanjuje bol. Ovo mijenja dosadašnje razumijevanje o učinku lijeka koji koristi više od 60 milijuna Amerikanaca tjedno. Buduća istraživanja trebala bi otkriti djeluju li i drugi analgetici poput ibuprofena i aspirina na sličan način. Bug

27.08.2024. (18:00)

Zato jedu kerefeke

Gotovo 50% pacijenata ne drži se terapije i ne uzima lijekove

U Hrvatskoj je lani na lijekove na recept potrošeno oko 670 milijuna eura, gotovo 10% više nego u 2022. godini. Znatan dio tih lijekova propadne jer se, prema procjenama Svjetske zdravstene organizacije, gotovo 50% pacijenata ne drži propisane terapije, odnosno ne uzima lijekove. Neiskorišteni lijekovi tako se bacaju, ishod liječenja za pacijenta je lošiji, a troškovi za državu sve veći. HRT

24.06.2024. (18:00)

Komoditet ispred zdravlja

Liječnici mogu zabraniti vožnju onima koji piju tablete protiv glavobolje, pacijenti već posežu za lijekovima na crnom tržištu

Novi pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača izazvao je pravu pomutnju među liječnicima i pacijentima. Stupio je na snagu početkom svibnja i donio velike promjene u evidentiranju zdravstvene sposobnosti vozača za upravljanje motornim vozilima. Neki pacijenti navodno i odustaju od terapije zbog toga. To se odnosi na one koji povremeno koriste lijekove za smirenje poput Xanaxa, Normabela ili Apaurina. Djelatne tvari tih lijekova, naime, u novom su pravilniku na popisu onih koje “značajno utječu na spoosbnost upravljanja vozilima”. Zbog toga se strahuje kako bi pacijenti u potrazi za takvim lijekovima mogli posegnuti za crnim tržištem. Da je to tržište itekako živo, svjedoče dva posljednja slučaja u kojima su carinici na granici sa Srbijom početkom lipnja spriječili krijumčarenje 930.000 tableta, uglavnom antipsihotika, anksiolitika, hipnotika… Danica

28.01.2024. (08:00)

Nije svaka hrana - hrana

Na tržištu kolaju brojni krivotvoreni lijekovi, prodaju se pod dodatke prehrani za rast mišića i erekciju

Nabildani mišići nisu uvijek samo rezultat svakodnevnoga višesatnog vježbanja u teretani, često njihovu obujmu i snazi pridonosi i konzumacija dodataka prehrani koji su – krivotvoreni i nedopušteni. Riječ je o sildenafil citratima ili njihovim derivatima, lijekovima koji služe za liječenje plućne arterijske hipertenzije i muške erekcijske disfunkcije. Oni se nalaze i u dijetetskim dodacima prehrani te čak i u preparatima instant-kave. Smatra se da je tržište krivotvorenih lijekova veće od tržišta droge, a u Interpolovoj operaciji Pangea protiv prodaje krivotvorenih lijekova otkriveno je čak 48 posto krivotvorina za poboljšavanje erekcije. Lider

27.01.2024. (11:00)

eSuper

Za par dana stiže sustav eLijekovi. Evo što sve donosi

Stvorena je jedinstvena baza lijekova dostupnih u Hrvatskoj, a bit će javna i svatko će joj moći pristupiti na internetu, kažu u HZZO-u, nositelju tog europskog projekta vrijednog 2.2 milijuna eura. U njoj će biti objedinjeni svi relevantni podaci kojima raspolažu HZZO i Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), primjerice, može li se pojedini lijek dobiti na teret HZZO-a i koliki je iznos eventualne doplate. Uvodi se i usluga vezana za terapije svakog pojedinog pacijenta, a odnosi se prvenstveno na obiteljske liječnike, ljekarnike i pacijente, koji će joj pristupati na portalu eGrađani. Index

18.11.2023. (20:00)

Ljudi, nemojte, ako baš ne morate

Pomamili se za lijekom za dijabetes jer se nadaju brzom mršavljenju

Potražnja za lijekom Ozempicom, namijenjenom dijabetičarima, danske farmaceutske tvrtke Novo Nordisk naglo raste jer ga ljudi uzimaju za ‘skidanje’ kilograma, što rezultira nestašicama u brojnim zemljama, među kojima su Britanija, Njemačka, Belgija i Sjedinjene Države. Poznat kao agonist receptora peptida 1 (GLP-1) sličan je glukagonu i oponaša hormon proizveden u crijevima koji pomaže pri regulaciji šećera u krvi i apetita. Sve veća potražnja za takvim lijekovima rezultirala je time da je Novo Nordisk ostvario najveći profit otkad postoji. U rujnu je postao najvrednija europska tvrtka. Neke su zemlje pozvali kliničare da ih propisuju samo za ono što su i licencirani, a ne i za mršavljenje. Nacional