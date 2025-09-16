Kad te ne sruši starost, srušit će te tableta
Padovi postaju smrtonosniji: lijekovi i krhkost starijih u fokusu
Smrtnost nakon padova u starijoj dobi raste zbog kombinacije duljeg života s krhkošću i multimorbiditetom te lijekova koji povećavaju rizik od nesigurnog hoda i pospanosti. Povijesno su padovi bili podcijenjeni na smrtovnicama, pa današnji porast djelomično odražava i preciznije statistike. Rizične skupine lijekova uključuju benzodiazepine, opioide, sedirajuće antidepresive i kombinacije koje aditivno pojačavaju nestabilnost. Stručnjaci naglašavaju „depreskribiranje“ i nefarmakološke metode poput kognitivno-bihevioralne terapije, vježbanja i uređenja doma. Prevencija često počinje na receptu — redovitom provjerom i prilagodbom terapije. tportal