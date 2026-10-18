Možda se to promijeni nakon izbora
Arsenijević kod Stankovića: Suočavanju s prošlošću u Srbiji ne vidi se kraj
Pisac i aktivist Vladimir Arsenijević osvrnuo se na fizički napad koji je doživio u Beogradu jer je htio odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Počinitelji su, očito, esktremni desničari. Istaknuo je da je Srbija duboko podijeljeno društvo u kojem dominiraju reduktivne istine, zaborav zločina i nacionalizam među mladima. Iako podržava studentske prosvjede, upozorava na prisutnost zabrinjavajućih strujanja. Izrazio je pesimizam u pogledu skorih promjena nakon izbora te poručio da, unatoč svemu, borba i “uređenje vlastitog dvorišta” ostaju jedini ispravan put. HRT