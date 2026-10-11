Ima nas sve manje, ali smo zato nemarni
Ekološki aktivist Piršić: U Hrvatskoj mafija ima državu, nestajemo kao narod
Vjeran Piršić, inače matematičar po struci, upozorio je na raspad sustava zaštite okoliša u Hrvatskoj i pasivnost građana. Istaknuo je da javnost češće reagira na zabavu nego na kritične probleme, poput opasnog azbesta u Vranjicu. Povodom problema s otpadom iz Gospića, predložio je hitno uklanjanje opasnog materijala i privremeno skladištenje u Udbini te kritizirao spalionice kao skupa i nepotpuna rješenja. Kao jedini dugoročni izlaz vidi edukaciju mladih, smanjenje potrošnje, popravak uređaja i dosljedno razvrstavanje otpada u kućanstvima. HRT