Kad se legende sretnu kod Ace
HRT-ov trio kod Stankovića o magiji ekrana, radijskoj intimi i meteorološkim gafovima
U specijalnom izdanju emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković ugostio je Danijelu Trbović, Zorana Vakulu i Ivanu Radaljac Krušlin. Povodom velike obljetnice HRT-a, gosti su evocirali uspomene na televizijske početke, “zlatno doba” medija i legendarne mentore poput Milana Sijerkovića i Voje Šiljka. Trbović se prisjetila transformacije iz plesačice u britku voditeljicu, Vakula je priznao strah od prvih nastupa i opasnosti prvotravanjskih šala, dok je Radaljac Krušlin naglasila važnost radija kao “kazališta za uši”. Unatoč digitalizaciji, zaključili su da autentičnost, temeljita priprema i ljudska priča ostaju ključ dugovječnosti. HRT