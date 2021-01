Neočekivane nuspojave nakon što neki lijek dobije odobrenje regulatora rijetke su, ali zbog brzine kojom se razvija cjepivo protiv covida-19 rizici su veći. Ugovor s AstraZenecom, koji prebacuje dio rizika cjepiva na porezne obveznike, dogovoren je s Europskom komisijom u kolovozu, no odredbe o odgovornosti do sada nisu bile poznate. Po dogovoru, britanska tvrtka AsrtaZeneca bi platila sudske troškove samo do određenog limita, no nije poznato kako će se ostatak troškova dijeliti s pojedinim državama članicama niti koliko će iznositi limit. HRT…