Puno uzimaju, malo daju
Bakić: Porezni ‘ugriz’ na hrvatske plaće dosegnuo rekordne razine
Država i lokalna samouprava od radničkih plaća uzimaju više nego ikada – na medijalnu plaću porezi i doprinosi odnose čak 38 posto ukupnog troška rada. Glavni uzrok nije uvođenje novih nameta, već činjenica da plaće rastu dok neoporezivi osobni odbitak stagnira na 600 eura. Time svaka povišica ulazi u viši porezni razred, što najviše pogađa radnike s najnižim primanjima. Poreznim škarama najviše profitiraju općine i gradovi, čiji su se prihodi od poreza na dohodak više nego udvostručili od 2021. Unatoč tome, većina lokalnih jedinica odbija smanjiti porezne stope. Nenad Bakić za Index