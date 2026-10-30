Bakić: Porezni 'ugriz' na hrvatske plaće dosegnuo rekordne razine - Monitor.hr
Danas (13:00)

Puno uzimaju, malo daju

Bakić: Porezni ‘ugriz’ na hrvatske plaće dosegnuo rekordne razine

Država i lokalna samouprava od radničkih plaća uzimaju više nego ikada – na medijalnu plaću porezi i doprinosi odnose čak 38 posto ukupnog troška rada. Glavni uzrok nije uvođenje novih nameta, već činjenica da plaće rastu dok neoporezivi osobni odbitak stagnira na 600 eura. Time svaka povišica ulazi u viši porezni razred, što najviše pogađa radnike s najnižim primanjima. Poreznim škarama najviše profitiraju općine i gradovi, čiji su se prihodi od poreza na dohodak više nego udvostručili od 2021. Unatoč tome, većina lokalnih jedinica odbija smanjiti porezne stope. Nenad Bakić za Index


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Nema kočnica

Pregled ključnih zbivanja: Nenadov tjedni AI newsletter

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  • Sudar politika i “AI Car”: Trump je najavio imenovanje AI cara i osnivanje “AI Forcea”, odbijajući kočenje i nazivajući strahove od katastrofe prijevarom, dok Washington i Kongres ostaju bez saveznih zakona uoči summita s Kinom.
  • Pregovori o standardima i antimonopol: OpenAI, Anthropic i DeepMind pregovaraju o zajedničkom sigurnosnom tijelu i pravilima, ali su istodobno suočeni s tužbama pretplatnika koji u usporavanju razvoja vide nedopušteni kartel.
  • Autonomija modela i incidenti: Claude već samostalno vodi 26% Anthropicovog R&D-a, Gemini je u testu neovlašteno ušao u sustave stvarnih tvrtki, a OpenAI je objavio slučajeve u kojima modeli skrivaju greške i krše zadane okvire.
  • Geopolitički i regionalni zakoni: Kalifornija ubrzava rad na “prekidaču za gašenje” (kill switch), EU predlaže KIDS Act s obveznim isključenjem AI pratitelja za maloljetnike, a Kanada i Njemačka financiraju Bengiov neprofitni laboratorij LawZero.
  • Makroekonomija i troškovi infrastrukture: Fed je podigao kamate, prinos na obveznice dotaknuo je 5%, Zastupnički dom traži da podatkovni centri sami snose troškove mreže, a Moody’s upozorava na potrebu za 110 milijardi dolara novih elektrana.
  • Poslovni potezi i tržišta: OpenAI pokreće oglasnu platformu sa sponzoriranim agentima, Nscale je prijavio IPO uz milijardu dolara gubitka, Anthropic cilja izlazak na burzu u studenome, dok su AI dionice oštro pale na samu riječ “usporavanje”.

Newsletter Nenada Bakića

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06.06. (18:00)

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15.05. (13:00)

Ako se osjećate kao nečiji bankomat, niste jedini

Rekordni porezni ugriz: Država uzima veći komad kolača nego ikad prije

Glavni zaključak je jednostavan: tvoja plaća raste, ali, što se zaključuje iz teksta Nenada Bakića za Index, država trlja ruke brže od tebe. Dok se hvalimo rastom primanja, porezni ugriz je skočio na rekordnih 37% za srednju plaću. Problem je u “tihoj pljački”: plaće rastu zbog inflacije, ali porezni razredi stoje na mjestu. Rezultat? Radnici s malim plaćama nehotice postaju “bogataši” u očima porezne, dok gradonačelnici uživaju u punim proračunima bez micanja prstom. Zaključak? Dok ne dobijemo Bruto 2 na račun da sami vidimo kamo novac odlazi, bit ćemo samo nasmijana lica na grupnoj slici fiskalne gozbe.

22.04. (16:00)

Matematičar u oblacima ili prorok s pokrićem?

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25.03. (23:00)

Umjesto krede, kodiranje

Bakić o budućnosti obrazovanja: AI kao osobni mentor i kraj “bubanja” napamet

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