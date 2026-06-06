Cijeli taj životni put da bi se zaletio u prvi stup
Gorka realnost hrvatske mirovinske reforme: Fondovi gube bitku s inflacijom
Mirovinska reforma nakon 25 godina pokazuje slabe rezultate jer se čak 70% građana pri odlasku u mirovinu vraća u I. stup. Razlog su loši investicijski rezultati: u ključnoj kategoriji B, gdje se nalazi 90% imovine, prosječni račun u zadnjih pet godina realno nije zaradio gotovo ništa (0,3% nakon inflacije), i to u razdoblju povijesnog rasta tržišta kapitala. Fondovi drastično zaostaju za referentnim indeksima, ali i za svjetskim primjerima poput norveškog NBIM-a, koji je u zadnjih deset godina ostvario čak 3,6 puta veći realni prinos. Nenad Bakić za Index