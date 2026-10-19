Tajming je loš, ali sutra bi mogao biti i gori (osim ako prodajete)
Bakićeva analiza: Nekretnine skuplje 16,5 % od realnih, no pad cijena nije na vidiku
Nenad Bakić poručuje da su tržište nekretnina i građevinarstvo u Hrvatskoj na samom vrhu ciklusa. Stanovi su precijenjeni za 16,5 % u odnosu na fundamente, no zbog snažne potražnje, akumulirane štednje i nedovoljne ponude, cijene i dalje dvoznamenkasto rastu te nema znakova preokreta. Građevinarstvo usporava zbog manjka radnika, dok su banke sve izloženije sektoru. Najveći prikriveni rizik za sustav je potencijalni rast kamatnih stopa. Pokazatelji