Brain dead

Preko dvije trećine zaposlenih u Hrvatskoj, njih 69%, radi od kuće, njih 18% ne radi od kuće jer im to priroda posla ne dozvoljava, dok njih 9% odlazi na posao iako bi mogli raditi od kuće, jer im poslodavac to nije omogućio. Svi samozaposleni, njih 4%, rade od kuće. Prema mišljenju ispitanih u anketi agencije Moj posao, glavne prednosti rada od kuće su ušteda vremena na putovanju do posla i nazad, fleksibilnost u radu, veća udobnost, te lakše usklađivanje poslovnog i obiteljskog dijela života. Za poslodavca prednosti su veće zadovoljstvo zaposlenika, manji broj izostanaka s posla te rast produktivnosti radnika.