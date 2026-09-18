Kad Zapad zaboravi da se iščuđava
Basara: Najnovija istorija srpskih sahrana
Sumo sumare“, što rekle sponzoruše: dilberi koji su zakuvali veliko ex-Yu sranje i napravili amaterski ratni plan. Izvođač ratnih radova po motivima Ćosićevih romana Milošević dopao Haga, umro u zatvoru, sahranjen u privatnoj avliji bez državnih počasti – na koje je imao zakonsko pravo – jedan od glavnih podizvođača radova Ratko Mladić takođe dopao Haga, umro u zatvoru i sahranjen uz najviše državne počasti, na koje – saglasno zakonu koji kaže da oficir koji provede više od tri godine u zatvoru gubi pravo na posmrtne počasti – nije imao zakonsko pravo.
Očekivanja (dela) žitelja Euromahale da će se Zapad zdravo uzibretiti zbog ispraćaja Mladića sa ovog sveta uz najviše državne, vojne i crkvene počasti – pa da će tako uzibrećen poraditi na mršenju Visokih Konaca, možda i na strmopizdu) – izjalovila su se, a u vazduhu je ostalo da lebdi pitanje od 1.000.000.000 dolara: za koji bi se qwrz Zapad uzibretio zbog Mladićeve državne sahrane, ako se već u Srbiji – sa izuzetkom nekolicine antiratnih usual suspectsa – niko nije uzibretio, bar ne javno, što ne znači da na X-ovima, Tiktokovima i ostalim društvenim mrežama nije bilo sijaset ibretenija i „najoštrijih osuda“. Svetislav Basara