Ni ne znamo više što udišemo
Besplatni webinar o kvaliteti zraka u Hrvatskoj: Od individualnih ložišta do utjecaja na zdravlje
Kvaliteta zraka u Hrvatskoj varira između čistih otoka i opterećenih urbanih središta, gdje su lebdeće čestice (PM10 i PM2,5) i dušikov dioksid i dalje kritični izazovi. Glavni uzročnici onečišćenja su promet, industrija te ložišta na kruta goriva, uz sve veći utjecaj klimatskih promjena. Kako bi se rasvijetlili ovi problemi, u srijedu, 25. veljače 2026. u 11 sati, održat će se besplatni online okrugli stol putem ZOOM-a, pozivaju vas iz Zgradonačelnika.