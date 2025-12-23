Nikako da prodišemo punim plućima
Zrak u Hrvatskoj: spor napredak, tvrdoglavi problemi
Onečišćenje zraka i dalje je ozbiljan zdravstveni rizik u Hrvatskoj, osobito zbog lebdećih čestica PM10 i benzo(a)pirena u kontinentalnim i industrijskim područjima poput Zagreba, Siska, Slavonskog Broda i Kutine, ponajviše zimi zbog ložišta i prometa. Prekoračenja prizemnog ozona bilježe se u većim aglomeracijama, dok je priobalje uglavnom pošteđeno. Iako se kvaliteta zraka od 2013. postupno poboljšava, napredak je prespor. Dugotrajna izloženost finim česticama 2023. se povezuje s oko 2886 prijevremenih smrti. Večernji