Ne vidi se, ali ubija
Smanjenje zagađenja zraka spašava pola milijuna života godišnje
Nova studija objavljena u časopisu GeoHealth pokazuje da bi desetpostotno smanjenje emisija sitnih čestica PM2.5 na sjevernoj hemisferi moglo spriječiti oko 513.700 prijevremenih smrti godišnje i donijeti zdravstvene koristi vrijedne 1,2 bilijuna dolara. Najveći zdravstveni teret dolazi iz poljoprivrede, posebno zbog emisija amonijaka, zatim iz kućanstava te industrije i energetike. Istraživanje naglašava da zagađenje ne poznaje granice te da su za učinkovite mjere nužne međunarodna i međusektorska suradnja.