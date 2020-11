Nakon što je tražio da se glasanje zaustavi i prijetio sudom optužujući za krađu glasova, Trump se i dalje ne misli predati. Savjetnicima je kazao kako će se ponovno kandidirati 2024. godine, ukoliko će sada morati priznati poraz. Njegovo divljanje komentirala je na Twitteru Greta Thunberg, vrativši Trumpu istu poruku koju je on uputio njoj.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020