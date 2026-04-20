Još jednom da čujemo taj famozni 'hee-hee'
Biografski film o Michaelu Jacksonu na Berlinaleu su predstavili kao jednu od ovogodišnjih senzacija
Radnja prati život Michaela Jacksona i izvan svijeta glazbe, od njegovih početaka kao čuda od djeteta i vođe grupe Jackson Five do statusa vizionarskog umjetnika čija ga je kreativna ambicija vodila u neumornoj potrazi da postane najveći zabavljač na svijetu. U film je uloženo skoro 200 milijuna dolara, na projektu je surađivala čitava obitelj. Redatelj je Antoine Fuqua, probojni film bio mu je krimi triler “Dan obuke“. Michaela glumi njegov nećak po očevoj strani Jaafar Jackson i nevjerojatno mu je imponiralo što je mogao igrati strica koji mu je djetinji idol. Index, Jutarnji