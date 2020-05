Kad desnica ne zna što joj radi ljevica

Nemamo nacionalnu državu, imao stranačku državu kojom se vlada polugama DORH, Ustavni sud i represivni aparat – policija… To što je događa u Hrvatskim šumama je model funkcioniranja… Što se tiče uhićenja, to je dio obiteljske svađe unutar HDZ-a, jasna poruka premijera oporbi unutar stranke i obmanjivanje građana… Svaki put se najavi javnosti da će se dogoditi uhićenje, to je atraktivno za medije.