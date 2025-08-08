Rezervirajte odmah – dok još možete i pošteno naplatiti!
Booking.com pod tužbom 10.000 hotela zbog tržišnog ‘reketarenja’
Više od 10.000 hotela iz Europe tuži Booking.com zbog nametanja paritetnih klauzula koje su ih prisiljavale nuditi najniže cijene upravo toj platformi, čak i ispod vlastitih web cijena. Tužbu vodi udruga Hotrec, a podržalo ju je 30 nacionalnih udruga, uključujući i hrvatsku. Booking odbacuje optužbe kao netočne, navodeći da klauzule nisu proglašene nezakonitima. Istraživanje pokazuje da Booking drži 71% europskog tržišta. Tužba će se voditi u Amsterdamu i pokriva razdoblje od 2004. do 2024. tportal