Kako gori, tako doli

Zlatan Ibrahimović, nogometni genijalac i čovjek koji je po svemu bio drukčiji od svijeta kojem je profesionalno pripadao i koji ga je izvukao od namijenjene mu sudbine, a koji se jučer u Milanu oprostio od aktivnog igranja nogometa, učinivši to puno kasnije od skoro svih svojih drugova rođenih na pragu osamdesetih, upoznao je lice i naličje i starog i novog svijeta. I to ga, želio on u tome aktivno sudjelovati ili ne, čini herojem generacija koje su sanjale o boljem svijetu koji im je uskraćen. Takav igrač, čovjek i simbol se više ni u kom slučaju ne može ponoviti, koliko zbog talenta i porijekla, toliko zbog posve drukčijeg društvenog i političkog konteksta. Jer ako je netko ponio epohu u kojoj je rođen i u kojoj je proveo formativne godine na leđima da bi je prenio u novi svijet, bivajući simbolom starog, a istovremeno zvijezda novog, to je bio on. Peščanik