Integracija je možda mantra, a desegregacija prva lekcija u vrtiću

Davor Božinović izjavio je kako ne vidi zašto bi bio odgovoran ukoliko se snimke premlaćivanja izbjeglica na našoj granici pokažu autentičnima. Naime, RTL-ova Potraga objavila je snimke ljudi u fantomkama bez ikakvih službenih oznaka kako s guštom mlate migrante, usmjeravajući ih tako preko rukavca rijeke Korane s teritorija Hrvatske u BiH. Ipak, oni iskusnijeg oka na snimkama su uočili da neki od ‘ljudi u crnom’ umjesto zgodnog uređaja za brisanje pamćenja nose pištolje hrvatske tvrtke HS produkt koja oprema policijske snage, a viđena je i tonfa palica koja se zadžuje samo u Interventnoj policiji u Hrvatskoj. Premijer Plenković je zato smirio situaciju jer je ‘odmah nazvao Božinovića’ i rekao mu da se poduzmu mjere (jer Božinović je općenito vrlo vješt u poduzimanju smislenih mjera i u svakom datom trenutku ima nekoliko opcija ‘na stolu’ i još nekoliko ‘o kojima se inzenzivno razgovara’). Naočiti ministar i dalje se pita zašto bi to bila njegova odgovornost isto kao što se prosječni građanin pita kako je moguće da dva tjedna traju dvije godine, a stvari su sasvim jasne: ako si ministar policije, odgovoran si za propuste policije. Glup piše, pametan pamti za Glas Podravine.