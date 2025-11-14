Božinović u Međimurju: država i lokalna zajednica pojačavaju integraciju Roma - Monitor.hr
Danas (08:00)

Integracija je možda mantra, a desegregacija prva lekcija u vrtiću

Božinović u Međimurju: država i lokalna zajednica pojačavaju integraciju Roma

Davor Božinović je u Čakovcu nedavno najavio jaču suradnju države i lokalnih vlasti na integraciji Roma, naglašavajući važnost obrazovanja i zapošljavanja. Istaknuo je da problemi ne mogu nestati preko noći, ali da je nužna koordinirana akcija svih razina vlasti. U Međimurju živi radno sposobno stanovništvo koje, prema Božinoviću, može popuniti poslove za koje se uvoze strani radnici. Župan Posavec upozorava na neučinkovitost sustava, probleme u školovanju, zapošljavanju i socijalnoj politici te predlaže strože mjere i obavezne vrtićke programe. Božinović je posjet završio obilaskom škola i romskih naselja. Klikaj


Slične vijesti

24.03.2024. (18:00)

Izbori se bliže i druge priče

Božinović kod Stankovića: Ovo što radi Milanović to je novi standard

Izbori su uvijek bili festival demokracije, gdje se stranke trebaju natjecati sa programima, a predsjednik je zagušio javni prostor, ali je i spustio razinu političke komunikacije na nikad niže razine, istaknuo je Davor Božinović u Nedjeljom u 2. Božinović je rekao kako se vidjela snaga koalicije na jučerašnjem prosvjedu gdje se, kako kaže, dogodilo ništa. Demantirao je tvrdnje da migranti dolaze u Hrvatsku s računicom da uzmu socijalnu pomoć, te poručio da u Hrvatskoj nemamo migrantski problem. Migranti ne žele ostati u Hrvatskoj, trudimo se da ih ulazi što manje, izraze namjeru za međunarodnu zaštitu i u roku 24 sata su dalje, navodi ministar unutarnjih poslova, nadodavši kako je policija ta koja je trenirana da čuva granicu, a ne vojska. HRT

 

29.09.2023. (22:00)

Raspad sustava u nacionalnoj jedinici za sigurnost i povjerenje

Otvoreno pismo policajke ministru Božinoviću: Stanje u policiji je katastrofalno, nemamo uvjete za rad

Kako je moguće da djelatnici policije ne moraju na liječnički pregled? Kako je moguće da policajac s 20 godina staza u državnoj službi, srednjom stručnom spremom, koeficijentom od 1.019, ima neto plaću manju od 1200€? Zašto se u policiju upleo državni ispit koji apsolutne veze nema s policijskim poslom, na kojem svjesno ruše već generacije ljudi, na kojem svi znaju da se dio pušta, a dio ruši? Kako ćemo zaštititi građane ako ne možemo zaštititi sami sebe? Zašto moramo đonom prema svakom? Policajci vam nose poderane čizme koje su sami platili i kupili, jer one dobivene ne vrijede ‘pišljiva boba’. Na terenu gladuju, spavaju u smrdljivim sobama, nemaju mjesto na koje mogu pohraniti oružje kada su izvan službe. Policajci vam nemaju opremu za rad. Nemaju svjetleće tablice svaki ponaosob. Nemamo ljudi koji će raditi. Nemamo opremu za vršenje očevida. Podignite standarde za prijem u policiju, uvedite redovne kontrolne liječničke preglede svake tri godine, podignite plaće onima koji rade, uozbiljite se… Index

05.12.2021. (23:30)

Bivši ministar o sadašnjem (i još koječemu)

Ostojić: Božinović nije trebao podnijeti ostavku nego je već odavno trebao biti smijenjen

U razgovoru za tjednik Nacional ponovno izabrani predsjednik županijskog SDP-a Ranko Ostojić govorio je o razlozima svoje ostavke, stanju u SDP-u te presudi Europskog suda za ljudska prava Republici Hrvatskoj zbog smrti male afganistanske izbjeglice Madine. Vjerujem da dolaze bolji dani za naš SDP. Što ste tiče rezultata u ostatku Hrvatske koji su mi poznati, mislim da će to pridonijeti stabilizaciji stranke. Mene su već puno puta otpisali i u svoja gotovo četiri desetljeća u politici, svaki put bih se vratio u igru. I u ovom sam slučaju sa svoje strane napravio maksimum. Na prošlim lokalnim izborima za županijsku organizaciju, kada je Davor Bernardić vladao strankom, meni su govorili da nemam šanse, a onda sam na kraju osvojio dvije trećine glasova. SDP ne smije ući u zamku da pokušava bilo čime trgovati, odnosno – ucjenjivati gradonačelnika, kako bi pojedinci ostvarili nekakve osobne, a ne stranačke interese. Što se tiče smrti male Madine, rekao je kako su policajci zapravo žrtve uputa koje su dobili. 

12.10.2021. (13:00)

Ma svi dajte ostavku i riješena stvar

Što Božinović još uvijek radi u ministarskoj fotelji?

Logika zatvaranja neumitna je: cilj opravdava sredstva; želite li se zatvoriti, morate se zatvoriti; kako, manje je važno. A s obzirom da pred vratima Europe čekaju stotine tisuća očajnih ljudi, koji su spremnost da trpe nasilje demonstrirali već time što su uopće pošli na tako pogibeljan put, jasno je da ćete ih morati odvraćati sve okrutnijim i okrutnijim metodama. Europa to upravo i čini. Gdje to može završiti? U kakvoj vrsti, u kolikim razmjerima nasilja? Bolje je na to ni ne pomišljati. Jer, recite: po čemu se današnja hrvatsko-bosanska granica kod Bihaća i Kladuše, ili neke druge vanjske granice EU, razlikuju od Lukašenkova nasilja na ulicama Minska? Tako se Europska unija, kontinent ljudskih prava, svrstao rame uz rame s posljednjim diktatorom Europe. Boris Pavelić za Lupigu.

09.10.2021. (19:00)

Davor ‘ne vidim zašto sam odgovoran, ali pozivam na odgovornost’ Božinović

Ni jedne nema bolje od naše policije

Davor Božinović izjavio je kako ne vidi zašto bi bio odgovoran ukoliko se snimke premlaćivanja izbjeglica na našoj granici pokažu autentičnima. Naime, RTL-ova Potraga objavila je snimke ljudi u fantomkama bez ikakvih službenih oznaka kako s guštom mlate migrante, usmjeravajući ih tako preko rukavca rijeke Korane s teritorija Hrvatske u BiH. Ipak, oni iskusnijeg oka na snimkama su uočili da neki od ‘ljudi u crnom’ umjesto zgodnog uređaja za brisanje pamćenja nose pištolje hrvatske tvrtke HS produkt koja oprema policijske snage, a viđena je i tonfa palica koja se zadžuje samo u Interventnoj policiji u Hrvatskoj. Premijer Plenković je zato smirio situaciju jer je ‘odmah nazvao Božinovića’ i rekao mu da se poduzmu mjere (jer Božinović je općenito vrlo vješt u poduzimanju smislenih mjera i u svakom datom trenutku ima nekoliko opcija ‘na stolu’ i još nekoliko ‘o kojima se inzenzivno razgovara’). Naočiti ministar i dalje se pita zašto bi to bila njegova odgovornost isto kao što se prosječni građanin pita kako je moguće da dva tjedna traju dvije godine, a stvari su sasvim jasne: ako si ministar policije, odgovoran si za propuste policije. Glup piše, pametan pamti za Glas Podravine.

22.07.2021. (11:30)

More je narančasto

Stožer uvodi nove mjere za Jadran

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je kako od ponedjeljka na snagu stupaju nove restriktivne mjere koje će se odnositi na “narančastu” Jadransku regiju, a EU digitalne covid potvrde bit će kriterij za sudjelovanje na događajima. Svi oni skupovi iznad 50 do 1000 ljudi će se morati organizirati tako da za njihovu organizaciju odgovornost preuzmu lokalni stožeri zajedno s županijskim stožerima, objasnio je Božinović. Dnevnik.hr

22.05.2021. (12:30)

'Zona poludjelih i korumpiranih epidemiologa'

Jergović: Kako sam umalo propustio izbore zbog profesora općenarodne obrane

Kakvi su stvarni, životni učinci ovoga nerazumnog postupka Božinovića i drugova? Potpomaganje iritantnog šovinizma prema Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, koji je, kao i svaki drugi naš šovinizam imbecilan i bez racionalnog pokrića, ali je naročito živ i prisutan među tobožnjim ljevičarima, liberalnim građanstvom i srodnom čeljadi, koja se inače hvali svojim europejstvom i svjetonazorskom uljuđenošću. Ali kao kakav diktatorčić u romanima južnoameričkog magijskog realizma, ili kao profesor opštenarodne odbrane iz viceva o profesorima opštenarodne odbrane, Božinović je, ne vodeći računa o kontekstu, izazvao i neke nove, još gore i pogubnije posljedice. Te je potpomogao svojom odlukom još jedan, jednako iritantan i imbecilan šovinizam: onaj prema muslimanima. Miljenko Jergović za 24 Sata.

06.02.2021. (15:30)

Ožujsko na terasi

Božinović najavio lokalno popuštanje mjera, stiglo AstraZenecino cjepivo

Ići će se u smjeru lokalnog popuštanja mjera, ovaj puta prije sezone. Ne mogu reći kada, ali to po meni nije pitanje hoćemo li nego kada ćemo odlučiti ići u tom smjerunajavio je ministar Božinović i rekao naš je cilj spustiti te brojeve toliko da možemo reći da je sve pod kontrolom i da se pripremamo za ono razdoblje godine koje je za hrvatsko gospodarstvo zapravo ključno, a to je turistička sezona. Iva Pem Novosel, epidemiologinja HZJZ-a, objavila je da je u Hrvatsku stiglo cjepivo AstraZenece, 16.800 doza, a da će do kraja mjeseca stići još preko 150 tisuća doza.

03.02.2021. (14:30)

Različita stajališta

Božinović: Da su se u ugostiteljskim objektima provodile mjere, možda ne bismo došli u ovu situaciju

Iako smo znali i tada da nije lako provesti epidemiološke mjere u ugostiteljskim objektima, da ih se provodilo možda ne bismo došli u ovu situaciju, rekao je Davor Božinović. Pokušavali smo vidjeti hoće li se određene mjere provoditi, no rezultati su bili takvi da to nažalost nije bilo slučaj i ti objekti su zatvoreni. Od tada, uz disciplinirano ponašanje sugrađana i provedbe mjera, su nam brojevi počeli padati i oni već 6 tjedana padaju, no nisu došli na razinu koja je zanemariva. Nerealna mi je situacija da Hrvatska ima najliberalnije mjere u EU, a da mi zbog toga trpimo kritike koje nisu opravdane. Večernji

29.01.2021. (13:30)

No coffee for you

Božinović: 15. veljače možemo pričati o novom popuštanju mjera

15. veljače, ako brojke i dalje budu manje, ako se ne dogodi nova varijanta virusa, pretpostavljamo i da će s cjepivom biti jasnija situacija, onda možemo razgovarati o popuštanju mjera. Treba nastojati izbjeći situaciju u kakvoj smo se našli u studenom i prosincu – izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Dodao je i kako se nada da će ugostitelji i vlasnici teretana poštivati mjera. Telegram