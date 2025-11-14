Integracija je možda mantra, a desegregacija prva lekcija u vrtiću
Božinović u Međimurju: država i lokalna zajednica pojačavaju integraciju Roma
Davor Božinović je u Čakovcu nedavno najavio jaču suradnju države i lokalnih vlasti na integraciji Roma, naglašavajući važnost obrazovanja i zapošljavanja. Istaknuo je da problemi ne mogu nestati preko noći, ali da je nužna koordinirana akcija svih razina vlasti. U Međimurju živi radno sposobno stanovništvo koje, prema Božinoviću, može popuniti poslove za koje se uvoze strani radnici. Župan Posavec upozorava na neučinkovitost sustava, probleme u školovanju, zapošljavanju i socijalnoj politici te predlaže strože mjere i obavezne vrtićke programe. Božinović je posjet završio obilaskom škola i romskih naselja.